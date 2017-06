El Parque Los Alerces será declarado Patrimonio Natural de la Humanidad

La Convención de la Unesco será en Cracovia, Polonia, entre del 2 al 12 de julio. Allí se definirá si el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en Chubut, es declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Y «las chances son bastante altas, porque ya hubo comunicación de que se va a tratar en esa convención. Y por lo general, cuando se trata en esa convención es porque ya pasaron varios filtros y ya se le hicieron todas las modificaciones a esa propuesta. La modificación que tuvo en este caso es sacar la reserva y que quede sólo el Parque», confirmó ayer en el programa Radio Activa de FM EL CHUBUT, el intendente de Los Alerces, Daniel Crosta.

Repasó que ya en 2016 llegaron a la zona los inspectores de la Unesco para hacer la supervisión del lugar y confirmar los argumentos esgrimidos por Cancillería para postularlo como Patrimonio Natural. «Ahora, hace pocas semanas, nos informaron que se va a tratar en Europa, cuando se haga la Convención de Sitio Patrimonio», repasó Crosta.

LOS FUNDAMENTOS

Crosta explicó que el pilar fundamental para que la Unesco otorgue el garlardón, «es que se trata de un lugar natural por excelencia, con una especie que es la segunda más longeva del mundo, por lo cual hay que preservar el lugar».

Y dejó en claro que la designación será sólo para el Parque Nacional, es decir que «se deja afuera la zona donde está la presa, que no es algo natural».

Además, el intendente del Parque dejó en claro que la designación de Patrimonio Natural de la Huanidad no implica cambios drásticos en el funcionamiento habitual, sino que «le da un galardón no sólo al lugar, sino al país. Argentina recibe un certificado donde dice que se certifica que tal sitio es Patrimonio de la Humanidad por estas particularidades. El Estado paga a la Unesco por estos galardones que tiene».