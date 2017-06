Asumió Lassaga como secretario general de Coordinación de Gabinete

En dicho acto de asunción también participaron el vicegobernador Mariano Arcioni; los ministros Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino; de Economía, Pablo Oca; de Gobierno, Pablo Durán; de Salud, Ignacio Hernández; de la Familia, Leticia Huichaqueo; de Producción, Pablo Mamet; diputados provinciales, distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, familiares y público en general.

Tras la ceremonia, el funcionario se mostró «muy emocionado y honrado por la oportunidad única que me ha dado el gobernador Das Neves con este ofrecimiento, quedando sólo ahora trabajar con mucha responsabilidad para poder estar a la altura de las circunstancias».

En el mismo sentido, Lassaga resaltó que «voy a dejar todo de mí para aprovechar al máximo esta oportunidad que me ha brindado el Gobernador, quien hace tiempo viene apostando a la juventud, siendo yo, una clara demostración de ello».

A su vez, el secretario general de Coordinación de Gabinete manifestó que «la idea es trabajar por la provincia, todos juntos con el gran equipo de Gobierno con el que cuenta esta gestión, que es lo que me ha solicitado personalmente el gobernador Das Neves, el día que me llamó para convocarme para este cargo».

Finalmente, Lassaga remarcó que «en lo inmediato voy a estar definiendo tanto con Alberto Gilardino como con el equipo del Ministerio los puntos clave para empezar a gestionar todos aquellos proyectos que están siendo solicitados, para que a través de la Provincia se pueda encontrar una solución para cada uno de ellos».