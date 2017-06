Breves del Valle

ASOCIACION DEL EISTEDDFOD DEL CHUBUT

Estimados coreutas:

La Comisión del Eisteddfod del Chubut con sede en la ciudad de Trelew convoca a directores e integrantes de coros de la Provincia, a participar de esta fiesta de la cultura única en su tipo en nuestro país y que tanto remite a nuestra historia regional. Seguramente nadie podrá olvidar la participación en este evento si es que ya ha asistido como público o compitiendo en alguna disciplina. El modo en que se desarrolla el festival sirve sobradamente como carta de presentación. Es allí donde el respeto por las decisiones del jurado, el seguimiento de un público que disfruta en silencio cada interpretación y el aprendizaje que surge de la sana competencia, se transforman en los valores esenciales de la celebración.

El Eisteddfod nace como primer evento cultural realizado por los colonos galeses en los albores de su asentamiento. Cada año los participantes encuentran diferentes modos de intervenir. No sólo el canto coral es bienvenido, los solistas o grupos reducidos de voces o instrumentos, también las danzas, las artes plásticas, las letras en múltiples expresiones, poesía, traducciones, artesanías, video, todos ellos en un compendio de integración cultural que se puede consultar en el programa anual. La dirección de nuestra página es www.eisteddfodpatagonia.com; nuestra oficina está ubicada en la calle San Martín Nº 90 de la ciudad de Trelew; y atiende lunes y jueves de 15:00 a 18:00 horas y martes de 18:00 a 21:00 horas.

La continuidad durante tantos años se debe al esmero de las diferentes comisiones que trabajan denodadamente en su organización, pero la participación es fundamental. Sin ellos, los participantes, los que compiten, no sería posible su realización.

Es por ello que esta invitación se transforma en convocatoria. El Eisteddfod del Chubut necesita que las expresiones artísticas apoyen su realización. Participando es la forma de darle continuidad y legado futuro para nuestros jóvenes. Donde habite la poesía o suene una melodía seguramente no habrá lugar para el desosiego espiritual. Aguardamos su consulta y esperamos su participación.

TE DEL CINCUENTENARIO

El colegio William Morris de Dolavon cumplió 50 años de labor educativa en marzo de este año. Como parte de los festejos de sus bodas de oro habrá un té del re-encuentro el día sábado 17 de junio en las instalaciones del colegio. Además del rico té habrá números artísticos y la oportunidad de encontrarse con condiscìpulos y profesores. Se invita cordialmente a toda la comunidad.

MINI BETHEL

Está disponible el programa de competencias del Mini-Bethel que se celebrará en la capilla vieja de Gaiman el día 1º de julio. Los trabajos de literatura en galés y castellano, labores, manualidades, fotografía y arte se reciben en la escuela de música de Gaiman en horario de tarde hasta el viernes 23 de junio. Las inscripciones de recitación en galés y castellano, música en galés y castellano también se reciben en la escuela de música en el mismo horario hasta el día 23 de junio. Las competencias de dibujo hasta 12 años son presenciales y tendrán lugar el día sábado 24 de junio a partir de las 14.30 en la capilla vieja. Llevar útiles para dibujar y pintar. La comisión entrega hojas canson. Los trabajos de cocina se reciben en la capilla vieja Bethel el jueves 29 de junio de 17 a 19. La comisión agradecerá la donación de premios y de las tradicionales bolsitas para premios. Precisamente uno de los concursos de costura es la confección de seis bolsitas que se donan a la comisión.