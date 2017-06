RESUMEN DE ACTIVIDADES

Gaiman, 31 de Mayo de 2017. La Escuela Secundaria N° 794 “Horacio Marras” tiene el agrado de compartir con la comunidad las actividades que han llevado a cabo los alumnos del establecimiento. Así mismo informa a los interesados las novedades educativas que se encuentran en desarrollo en la institución:

“LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS”

Alumnos de 5to 2° de la Escuela Secundaria N° 794 “Horacio Marras” acompañados por la docente Cintia Pascual, en el espacio “Proyecto Solidario” organizaron una colecta de alimentos, ropa, útiles, juguetes, artículos de limpieza, agua mineral, etc. Las donaciones fueron enviadas a los damnificados por las lluvias e inundaciones en Comodoro Rivadavia. Los alumnos agradecen a todos los que participaron y colaboraron.

“DECIR LO INDECIBLE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”

Alumnos de 5to 1° de la Escuela Nº 794 “Horacio Marras” junto a la docente Jésica Zúñiga y la bibliotecaria Belén Lanús, visitaron la Primera Casa de Gaiman e hicieron una presentación en el marco del Mes de los Museos bajo el lema: “Decir lo indecible de los Pueblos Originarios: juegos, vestimenta, viviendas y banderas”.

Estuvieron presentes acompañando a los estudiantes la directora de Cultura, María Alba Zampini y el director de Turismo, Lucas Aparicio quienes interactuaron con los estudiantes en los juegos propuestos por los jóvenes.

“AUTISMO: UN TEMA QUE NOS INCLUYE A TODOS”

Los alumnos de 2do año de la Escuela N°794 Horacio Marras, en el espacio “Lengua y Literatura” acompañados por la profesora Mariela Peña, han trabajado con la película “Temple Grandin” y el libro “Agustín Corazón abierto” de Roberto Bubas.

En la película y en el libro aparece el tema del Autismo. Ante la respuesta entusiasta y la motivación de los chicos con el tema, se organizó un Aula Taller. El viernes 12 de mayo personal del Hospital de Gaiman preparó y brindó una charla denominada “¿Qué es el Autismo?” la cual tuvo lugar en las instalaciones de la escuela. Los profesionales que participaron son: Licenciada en Psicología Carolina García Aranibar quien desarrolla tareas en el Hospital de Gaiman, pertenece al Equipo Técnico de Inclusión de Gaiman y además atiende en su consultorio particular. También participó la Licenciada Natalia Triburio quien desempeña funciones en el Área de Discapacidad Municipal de Gaiman y María Alejandra Sanchez, Coordinadora del Servicio de Operadores de Apoyo del Hospital de Gaiman.

Durante el desarrollo de la charla los alumnos realizaron diversas actividades. Los profesionales destacaron la participación, el interés y el compromiso con el cual los estudiantes llevaron adelante las distintas consignas durante la jornada. Cabe mencionar que los profesionales destacaron la actitud positiva de los alumnos quienes además muy motivados quieren ser multiplicadores y generadores de conciencia sobre el Autismo en la comunidad.

El día viernes 19 de mayo los alumnos asistieron en la Unidad de Empleo de la Municipalidad de Gaiman a la proyección de la película “El faro de las orcas”. Película estrenada recientemente en nuestro país en donde nuevamente aparece el tema del autismo. En la película “El faro de las orcas”, el actor Joaquín Furriel encarna a Bubas, el hombre que en Puerto Madryn ayudó a un niño con autismo a relacionarse con el ambiente. Roberto “Beto” Bubas, es biólogo marino y guardafauna autor del libro “Agustín Corazón abierto”.

CAMPAÑA SOLIDARIA: “ADOPTA UN PERRITO, NO LO COMPRES”

Alumnos de 5to 2da T T del establecimiento, en el área de “Proyecto Solidario”, están juntando donaciones para ayudar a los animales que se encuentran en el Centro Arturo Roberts. Los alumnos promueven también una campaña de adopción, buscando una familia para los perritos pues corren el riesgo de ser sacrificados si no son reubicados.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes de 13 a 17 hs en la Escuela N° 794. Se necesita: cuchas, alimento, comederos, mantas, etc. Por mínimo que sea el aporte, será de gran ayuda.

“COMIENZAN LOS TALLERES DEL CAJ EN LA ESCUELA 794”

En la Escuela N° 794 “Horacio Marras” está abierta la inscripción para los interesados en participar de los distintos talleres del CAJ (Centro de Actividades Juveniles) que se desarrollarán en las instalaciones escolares. La oferta es muy variada y se ofrece talleres de: fotografía, cocina, bachata, guitarra, teatro y básquet. Las actividades tendrán lugar los días martes y viernes, de 18 a 19:30 hs. Los interesados deben acercarse a la Secretaría de la Escuela para anotarse. Los cupos son limitados y la inscripción es por orden de llegada. Los talleres son para todos los jóvenes y adultos de la comunidad.

ACTO CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

El pasado miércoles 24 de mayo, se disfrutó en el turno de la mañana de un hermoso y emotivo acto del 25 de Mayo en la escuela. Agradecemos el trabajo, el compromiso, la dedicación y el amor volcados en esta jornada por parte del grupo completo de 6° del TM y de su profesora Karina Bragoli. Felicitaciones!!!

El mismo día, los alumnos Sergio San Martín de 4º y Sofía Costa de 3º organizaron otro acto para quienes concurren a la Escuela por la tarde. Hubo un número musical en el cual la alumna Eugenia Gonzalez de 2º cantó “Sueño de libertad” (Zamba del 25) acompañada por Matías Arévalo de 5º en guitarra.

Felicitamos a los alumnos por haberse encargado ellos solos de organizar el acto. Destacamos su compromiso y entusiasmo en la celebración de una fecha tan importante para todos los argentinos.

