Centro de Desarrollo Infantil  en Gaiman

La institución, que es parte del Plan Nacional de Primera Infancia» al cual el Gobierno del Chubut adhirió, brindará atención, acompañamiento, contención y estimulación a niños desde los 45 días de vida a los 4 años.

Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino; de la Familia, Leticia Huichaqueo; el secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Castelli; el intendente de Gaiman, Mariano García Aranibar; y la coordinadora del Centro, Verónica Abraham.

En la ocasión Das Neves entregó un microondas y una heladera con freezer que fue donada por el Instituto de Asistencia Social (IAS).

También recibió un obsequio de la coordinadora del Centro en agradecimiento a su continuo apoyo y acompañamiento.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a funcionarios y vecinos que colaboraron para la inauguración del Centro, haciendo una mención especial a los responsables del área de Políticas Penitenciarias dependiente del Ministerio de Gobierno, debido a que el mobiliario del lugar fue realizado en el taller de carpintería que se dicta en el Instituto Penitenciario Provincial.



INCLUSION

Das Neves, al hacer uso de la palabra indicó que «la verdad que siento un placer muy especial, porque cuando nosotros diagramamos en la anterior gestión una serie de hospitales, que eran necesarios porque era una demanda muy grande en distintos lugares de la provincia, sobre todo en el interior, uno fue el de Gaiman, otro el de Dolavon y el de El Maitén, y nos preguntábamos qué funcionaría en los edificios que iban quedando».

Sostuvo en ese marco que «a nosotros hay dos cosas que nos preocupan permanentemente, que es el tema de la inclusión. En los chicos que dan sus primeros pasos, la necesidad de colaborar con las madres, y además con nuestros mayores».

El mandatario subrayó que «todo el trabajo que hacemos por la inclusión va acompañado por centros de estas características, y esto es nuestro terreno, que no está en los titulares de todos los días, pero para que esto suceda evidentemente hay mucha gente que ha colaborado».

En ese sentido expresó que «felicito al equipo de Huichaqueo (ministra de la Familia) que está comprometido con todo lo humano y lo social, de la misma manera que a la Nación, porque acá se ha llevado a cabo un trabajo coordinado».

Por eso «quiero agradecerles a todos, porque tenemos que tener un pueblo movilizado, que no es cortar una ruta, sino movilizado, informado y que participe», porque «los que tenemos unos años y nos ilusionamos con el establecimiento del sistema democrático en el ’83, comenzamos a poder actuar, dialogar, debatir, consensuar, discutir, que lamentablemente se fue perdiendo, y creo que es parte de lo que tenemos que recuperar, por eso esto es un ejemplo».



PUNTAPIE INICIAL

Das Neves manifestó que «no me cabe ninguna duda de que esto (por el centro) va a ser el puntapié inicial para que en Dolavon y El Maitén también podamos desarrollar en los edificios donde funcionaban los hospitales, este tipo de centros».

Precisó que «en El Maitén, por la zona y por una problemática fuerte que existe en todo el país, vemos que algo que se demanda es el tema de las adicciones, y queríamos que funcione en el ex nosocomio un Centro de Día; lamentablemente hubo discordancia con mucha gente, por lo tanto paramos hasta que reflexionemos, porque tampoco podemos estar 10 ó 15 años esperando ver qué vamos a hacer con un edificio que hace pocos años era un hospital».



ACOMPAÑAMIENTO

Por su parte, el intendente de Gaiman, Mariano García Aranibar, destacó «el acompañamiento que hemos tenido, tanto del Gobierno provincial como nacional, que han creído en este proyecto de poder construir un Centro de Desarrollo Infantil de primera infancia en Gaiman».

Indicó que «este espacio era una demanda que se venía solicitando hace muchos años, para que nuestros chicos puedan ser cuidados, estimulados, y desarrollarse como corresponde».

Por eso el intendente informó que «el Centro va a comenzar a trabajar de forma matutina pero próximamente nos comprometemos a que funcione también en el turno vespertino, de 17 a 23 horas, para que se pueda lograr satisfacer la necesidad real de la localidad».