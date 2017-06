Un escritor multifacético

ROBERTO MOSCOLONI

Nació en La Plata, luego vivió muchos años en la provincia de Río Negro, trabajó en una comunidad mapuche, luego vivió en Viedma, trabajó con pacientes de salud mental, con niños con enfermedades terminales como maestro acompañante, nos dice “…hice de todo, también trabaje como panadero, albañil.

Cuenta, que trabaja desde hace 20 años en el plan nacional de la lectura, visitando la provincia del Chubut desde hace quince años y a Gaiman en especial, haciendo espectáculos de narración oral, dando talleres, acompañando a la gente de nuestra Localidad.

INICIOS DE SU PROFESION

Roberto comenta que, siempre hace el mismo chiste,”… lo que me llevó a esto fue, tener tres hijos que cuando eran chiquitos y no se dormían tenía que contarles cuentos, después continué haciéndolo a mis alumnos, hasta que un día me escucharon y les gustó y me llevaron. Así empecé a contar cuentos, y hoy es mi trabajo, y recorro todo el país y algunos latinoamericanos también. Además, trabajé en Radio Nacional Viedma cuando se fundó, allá por el año 1989 donde leía cuentos, después tuve informativo en una radio en Carmen de Patagones.

EL LAZO CON LOS NIÑOS Y LOGRAR QUE EL SUSTO SEA DIVERTIDO

“…Me encanta sorprender a los chicos, me encanta hacerlos asustar, a veces me dicen que soy un maldito porque los asusto pero yo prefiero que lloren porque se asustan con un cuento y no por algo que les haya pasado en la calle, que el susto sea algo divertido.

Tengo 25 libros publicados. El último lo presentó en la Feria del Libro, se llama “Memoria de un vikingo sin puerto” se trata de una ilusión, tomada de la teoría que Colón no fue el primero que llego a América, sino que fueron los vikingos que entraron por Chile. Es la historia de un vikingo que llega en esta época, a buscar a su reina que se había quedado en Argentina; la busca; la encuentra en Buenos Aires, y bueno hay que leer el libro (dice sonriendo).

SU GRAN APEGO A LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Por último Roberto agradece a la gente de Gaiman, en especial a ellos, pero también al Maitén, Esquel, Lago Puelo, Epuyén y a la gente de la Casa del Chubut en Capital Federal, con quienes trabaja codo a codo.

Dice…”tengo un costado más grande a mis hijos y después a Gimnasia y Esgrima de la Plata, porque soy un tripero asqueroso”…