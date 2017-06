Exitosa Feria 33ª Provincial del Libro y 13ª Regional en Gaiman

Gaiman nuevamente se vistió de fiesta con la edición número 33 de la Feria provincial y la décimo tercera de la Feria Regional del libro

El gobernador Mario Das Neves al dejarla inaugurada consideró como «una sana costumbre» la de acompañar la realización de la Feria del Libro en Gaiman» y valoró que más allá del Chubut «de los recursos naturales y la belleza» se encuentra un pueblo «muy comprometido con su provincia», del que indicó «es capaz por ejemplo de mantener durante más de tres décadas» un evento de estas características.

Afirmó también que «celebrar un libro es mucho más que organizar una feria para promover 90 ejemplares o el intercambio de experiencia de escritores, es también un acto de continuación y reforzar una convicción es un modo de ser y querer ser».

Señaló asimismo que «nosotros entendemos que el Estado no puede ignorar este mandato, por eso ponemos a la cultura en el lugar que se merece, y buscamos todos los días mecanismos novedosos para garantizar una gestión cultural acorde a los tiempos que corren. No es sencillo en este presente tan complejo poder estirar los recursos económicos que uno quisiera para garantizar lo planificado, pero siempre estamos buscando alternativas para ayudar y que estas cosas sigan presentes», expresó. Y dejó en claro el Gobernador, previo a recorrer los distintos stands, que «seguiremos apostando a la cultura, a reforzar y modernizar tanto el organismo como fortaleciendo la oferta cultural de la provincia».

La 33ª Feria Provincial del Libro del Chubut y la 13ª Feria Patagónica del Libro, contó este año con la presencia de reconocidas figuras literarias como Florencia Canale, Etherline Mikeska, Javier Rovella y Santiago Kovadloff.

Por su parte el intendente de Gaiman se dirigió a los presentes en la Feria Provincial del libro “Mario Das Neves, señor secretario de Cultura, Matías Cutro, señora directora de Cultura de Gaiman, María Alba Zampini, Concejales de Gaiman, legisladores provinciales, funcionarios provinciales y municipales, representantes de escuelas y otras instituciones de Gaiman, a los portadores de las banderas de la Patria presentes, a la Comisión organizadora, escritores que han venido de distintos puntos del país, público en general, lectores, amigos.

Desde hace 33 años Gaiman disfruta y celebra el libro a través de esta feria. Pero desde que Gaiman es Gaiman el libro, la palabra, la escritura, ha sido siempre un eje organizador de nuestra sociedad.

Tenemos ese enorme placer, los gaimenses, de vivir en un lugar donde el respeto hacia la lectura y la escritura es parte de la vida cotidiana de cada una de nuestras instituciones. Somos así desde que somos. Y es nuestra tarea y será la tarea de los que vengan, seguir siéndolo. Defender esa identidad que nos forja.

Esta Fiesta, se hace, se piensa y se organiza durante muchas horas. Hay un grupo de mujeres y hombres de Gaiman que deciden invertir su tiempo en pos de los demás. En pos de organizar y sostener a lo largo de la historia esta feria, esta fiesta, como dije.

Por ello mis más sinceras felicitaciones a la comisión organizadora de la Biblioteca Popular Ricardo Berwyn. Y me tomo el atrevimiento de hacerlo en nombre de todos los que estamos en este Gimnasio en agradecerles por lo realizado. Por su energía, por la intensidad y coraje que le ponen para organizar la Feria Provincial del Libro.

Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia del gobernador Mario Das Neves. Siempre, desde que lo conozco, y ocupando el lugar que le haya tocado, ha colaborado con esta feria. Es un gran honor para Gaiman poder contar una vez más con tu presencia Mario. Gracias.

Porque todos estamos convencidos que defender esta feria, defender al libro, a la lectura nos hace más grandes como individuos y como sociedad. Nos educa, no hace soñar, nos genera lágrimas, broncas. El libro y la lectura nos hacen sentir más vivos.

Nos da para toda la vida esas armas para saber de qué se tratan las cosas.

Por momentos pareciera que en nuestra sociedad florece esta idea de que el que opina distinto, piensa distinto o escribe distinto, es un enemigo. Es bueno refugiarse en el calor de un libro porque es la mejor vacuna para saber que quien piensa distinto y lo expresa jamás será un enemigo. En todo caso será un ciudadano, un vecino o un amigo que piensa distinto.

La lectura nos da respuestas, no enseña, nos da esas armas que a veces pueden con suerte descolocar a quienes se sienten dueños incuestionados de la verdad.

Parafraseando a Chéjov podemos afirmar que el que tiene el poder de la palabra NO debiera ser quien se propone resolver el problema. Debiera ser sino quien puede ayudar a plantearlo correctamente.

Quienes tengan ese poder son quienes deben poner un signo de pregunta ante las verdades indiscutibles de los poderosos.

Y es hora de poner esos signos de preguntas. Es hora de preguntarnos todos qué mundo queremos, qué lugar antojamos para vivir. Es hora de unirnos para poder, entre todos, alcanzar esas respuestas.

Y para lograrlo, la inspiración y el aliento los encontraremos en los libros, en los stands de esta espléndida Feria que hoy nos abre de par en par sus puertas, como hojas, como brazos.

Muchas gracias.