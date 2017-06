Racing, J.J. Moreno y Ever Ready no detienen su andar

Se jugó una nueva fecha, la decimosegunda del Torneo Apertura 2017 de la Liga de Fútbol Valle del Chubut para las categorías juveniles y no se modificaron las principales posiciones de las distintas categorías en las dos zonas del campeonato. En la Zona 1, J.J. Moreno lidera en séptima división, y Racing lo hace en octava y novena, mientras que Ever Ready es puntero en todas la de la Zona 2.

Resultados de la fecha 12 y posiciones del certamen a continuación:

RESULTADOS FECHA 12

ZONA 1

A.F.O. vs Independiente

SEPTIMA: 2-1

OCTAVA: 0-4

NOVENA: 3-2

Dolavon vs Germinal

SEPTIMA: 0-1

OCTAVA: 1-6

NOVENA: 3-3

Mar-Che vs La Ribera

SEPTIMA: 1-5

OCTAVA: 3-1

NOVENA: 0-1

J.J. Moreno vs Racing

SEPTIMA: 1-1

OCTAVA: 0-0

NOVENA: 1-1

ZONA 2

Dep. Madryn vs G. Brown

SEPTIMA: 3-3

OCTAVA: 2-1

NOVENA: 4-1

Dep. Roca vs Ever Ready

SEPTIMA: 0-0

OCTAVA: 0-2

NOVENA: 3-1

Gaiman vs Los Aromos

(Martes 20/6)

Huracán vs Alumni

SEPTIMA: 1-1

OCTAVA: 4-0

NOVENA: 3-1

POSICIONES

ZONA 1

NOVENA: Racing 32, Independiente 22, J.J. Moreno 21, AFO 19, Germinal 16, La Ribera 12, Dolavon 6, Mar-Che 5.

OCTAVA: Racing 32, Independiente 26, Germinal 24, J.J. Moreno 17, Mar-Che 12, Dolavon y La Ribera 10, AFO 3.

SEPTIMA: J.J. Moreno 29, Germinal 26, La Ribera 25, Racing 20, AFO 15, Independiente 12, Dolavon 4, Mar-Che 2.

ZONA 2

NOVENA: Ever Ready 27, Dep. Madryn y Huracán 22, Dep. Roca 20, G. Brown 16, Alumni 11, Gaiman 10, Los Aromos 2.

OCTAVA: Ever Ready 34, Los Aromos 21, Huracán 20, Gaiman 16, Dep. Madryn 15, G. Brown 14, Dep. Roca y Alumni 4.

SEPTIMA: Ever Ready 26, Huracán 24, Dep. Roca 18, Alumni 16, G. Brown 15, Gaiman 12, Dep. Madryn 11, Los Aromos 4.