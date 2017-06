La gimnasia de trampolín chubutense toma cada día más vuelo

Los últimos 10 días, la ciudad de Trelew se convirtió en el centro de competencia de la disciplina de trampolín. Desde el primer Provincial -del 2 al 5 de junio-, continuó con el Nacional de Clubes hasta el pasado domingo. El mismo fue organizado por la Federación de Gimnasia del Chubut, con la colaboración de Chubut Deportes y la Dirección de Deportes de Trelew.

Del campeonato de la Federación Chubutense participaron alrededor de 300 deportistas, algunos tuvieron su primera experiencia en un evento de esta índole. Otros aprovecharon esta gran oportunidad para ajustar su rendimiento con la mente en el torneo que se aproximaba.

Culminado el Provincial, las instituciones que poseen gimnastas de nivel nacional tuvieron un día de descanso y volvieron a la competencia, esta vez frente a los mejores exponentes del país.

El pasado fin de semana estuvieron alrededor de 250 atletas, en las especialidades de tumbling, trampolín individual, trampolín sincronizado y dobleminitramp. Además, este Nacional le dio la posibilidad de rendir examen de ingreso al nivel Elite para las cuatro disciplinas.

Fue un evento que rompió los records por cantidad de inscriptos, jueces e instituciones. Esto habla muy bien del desarrollo de este deporte, al tener en cuenta que la fecha y lugar de competencia se determinó solo dos meses antes del mismo.

Club Fly, con poco más de tres años desde su creación, fue el que más gimnastas aportó en ambas competencias. Es decir, 67 alumnos afrontaron el Provincial, mientras que 45 se prepararon para el Nacional.

Su evolución se manifiesta en el trabajo de sus profesores. La entidad trelewense contó con tres de sus gimnastas que rindieron el ingreso a elite. Aldana Frini, Rocío Correa Harislur y Emilia Punta Góngora obtuvieron un óptimo resultado, por lo que quedaron habilitadas para el próximo torneo, la Copa «Joe Siciliano», a realizarse del 30 de junio al 1ø de julio en Buenos Aires.



POSICIONES FINALES

Tumbling

D 10 a 12 / 10º Rocío Ferro Escariz, 8º Catalina Pol, 6º Lucía Cacabelos.

D 13 y + / 9º Martina Gagliardi Piris.

C 13 y + / 6º Aldana Frini.

B 9 a 12 / 5º Emilia Punta Gongora, 4º Bianca García Lencina.

B 13 y + / Rocío Correa Harislur.

Trampolín Sincronizado

D / 7º Catalina Comella - Catalina Nojechowicz, 6º Rocío Gahona - Luciana Mata, 5º Luciana Bugallo - Valentina Catillo, 3º Lucía Sarries - Lola Prez Betances, 2º Millie Riera - Abril Warrell.

C / 10º Camila Mc Leod - Luz Bonamico.

B / 9º Morena Anna - Martina Gagliardi Piris, 8º Priscila Matthysse - Catalina Pol, 5º Ciana Hernández - Emilia Punta Góngora, 2º Valentina Mc Leod - Bianca García Lencina.

Doble Minitramp

D 7 a 9 / 6º Alannah Williams Pintos, 3º Valentina Dolan.

D 10 a 12 / 9º Uma Nichols Mosca, 8º Lucía Sarries, 7º Millie Riera Bulacios, 6º Araceli Bulacios.

D 13 y + / 10º Florencia Cuello, 9º Camila Flores, 8º Catalina Nojechowicz, 6º Luciana Mata, 5º Rocío Gahona Lazaro, 4º Catalina Comella, 3º Lola Pérez Betances.

C 7 a 9 / 4º Yasira Satuff, 3º Martina Arguiano Salinas.

C 10 a 12 / 10º Lucía Cacabelos, 9º Rocío Ferro Escariz, 3º Camila Mc Leod, 2º Catalina Pol.

B 9 a 12 / 8º Priscila Matthysse, 7º Ciana Hernández, 6º Emilia Punta Góngora, 4º Bianca García Lencina.

B 13 y + / 9º Lola Punta Góngora, 7º Rocío Correa Harislur.

A 15 a 16 / 3º Aldana Frini.

Trampolín

D 7 a 9 / 3º Valentina Dolan, 2º Alannah Williams Pintos.

D 10 a 12 / 10º Valentina, 7º Araceli Bulacios, 6º Delfina Gonzalez Núñez, 5º Lucía Sarries, 3º Abril Warrell.

D 13 y + / 10º Florencia Cuello, 7º Rocío Gahona Lazaro, 6º Catalina Comella, 5º Lola Pérez Betances, 4º Luciana Mata.

C 7 a 9 / 5º Yasira Satuff, 4º Martina Arguiano Salinas.

C 10 a 12 / 8º Nuria Turpin Novoa.

C 13 y +/ 9º Montserrat Turpin Novoa, 7º Carolina Etchehon, 6º Luz Bonamico, 3º Lola Punta Góngora.

B 9 a 12 / 7º Ciana Hernández, 5º Bianca García Lencina, 4º Catalina Pol, 3º Emilia Punta Góngora.

A 15 a 16 / 9º Aldana Frini.

Ingreso Elite

Emilia Punta Góngora.

Rocío Correa Harislur.

Aldana Frini.

Fuente: Club Fly de Trelew.