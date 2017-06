Los infantiles le siguen haciendo frente al Apertura

La fecha 12 ya es pasado para las divisiones infantiles de la Liga de Fútbol Valle del Chubut que no frenan su marcha en este Torneo Apertura 2017 donde los pequeños futbolistas del valle muestran su talento semanalmente. A J.J. Moreno se les sumó Germinal como líder en una de las categorías de la Zona 1, y en la Zona 2 lideran Huracán principalmente, Los Aromos y Deportivo Madryn.

RESULTADOS

FECHA 12

ZONA 1

Independiente vs A.F.O.

(A programarse)2

Germinal vs Dolavon

2003: 4-0

2004: 1-0

2005: 7-0

2006: 4-0

La Ribera vs Mar-Che

2003: 7-0

2004: 9-0

2005: 2-0

2006: 7-0

Racing vs J.J. Moreno

2003: 1-1

2004: 0-3

2005: 4-2

2006: TDP

ZONA 2

G. Brown vs Dep. Madryn

2003: 3-4

2004: 1-1

2005: 3-0

2006: 1-2

Ever Ready vs Dep. Roca

2003: 1-7

2004: 2-1

2005: 12-0

2006: 6-0

Los Aromos vs Gaiman

2003: 5-0

2004: 3-1

2005: 5-0

2006: 0-0

Alumni vs Huracán

2003: 2-2

2004: 1-4

2005: 0-4

2006: 0-4

El Parque vs Dep. Madryn

2003: 0-1

2004: 1-0

2005: 1-4

2006: 1-3

POSICIONES - ZONA 1

2003: Germinal 31, Racing 30, J.J. Moreno 24, La Ribera 20, AFO 13, Dolavon 12, Independiente 6, Mar-Che 0.

2004: J.J. Moreno 36, Germinal 29, Racing y La Ribera 25, Independiente y AFO 9, Dolavon 6, Mar-Che 0.

2005: J.J. Moreno 31, Germinal 28, Racing y La Ribera 20, AFO 13, Independiente 11, Mar-Che 5, Dolavon 3.

2006: J.J. Moreno 33, Germinal 31, Racing 25, La Ribera 15, Independiente 10, Dolavon 9, Mar-Che 8, AFO 3.

ZONA 2

2003: Los Aromos y Dep. Madryn 34, G. Brown 20, Huracán 19, El Parque y Dep. Roca 18, Gaiman 12, Alumni 6, Ever Ready 3.

2004: Huracán 35, Ever Ready 26, Dep. Madryn 22, Los Aromos 18, G. Brown 17, , Gaiman 14, Alumni 13, Dep. Roca 10, El Parque 7.

2005: Huracán 36, Ever Ready 31, G. Brown 26, Dep. Madryn 19, Los Aromos 15, El Parque 14, Alumni 13, Gaiman 7, Dep. Roca 1.

2006: Huracán 37, Dep. Madryn 36, Gaiman 28, G. Brown 19, Los Aromos 14, Alumni y Ever Ready 12, El Parque 11, Dep. Roca 1.