Denuncia que vecinos le hacen “bullying”

Comentó que ha pedido la intervención del juez de paz, a hablado con la Policía Comunitaria, ha pedido que intervenga gente de la Municipalidad, y no ha logrado que la actitud de sus vecinos, con los que comparte ambas medianeras, se abstengan de provocarla, ya sea rayando su propiedad o insultándola cuando ella limpia su vereda.

Agregó que en varias oportunidades pidió una mediación para saber por qué razón la insultan o provocan con epítetos irreproducibles, pero las mismas, siempre fracasaron. “Ya no sé qué hacer, tengo todos los certificados médicos y notas entregadas a las autoridades para que intervengan, pero a la fecha no ha habido solución”, expresó.