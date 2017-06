Asaltan vivienda, atan a un muchacho, destruyen caja de seguridad y se llevan electrodomésticos

Ocurrió ayer a la mañana en el barrio 57 Viviendas, al sur de Trelew y los asaltantes terminaron llevándose dos televisores LCD y una máquina de videojuegos al no encontrar dinero.

Llegaron al lugar con el dato de que había una caja de seguridad, la buscaron por toda la casa y la hallaron dentro de un placard, la rompieron con una amoladora, pero solo tenía documentación, según los propietarios.

La Policía cree que los ladrones se presentaron en el domicilio ignorando que estaba ocupado y que debe haber sido una sorpresa para ellos el encontrarse con el muchacho.

Todo ocurrió momentos antes de las ocho y media en un sector ubicado detrás del parque industrial liviano, al sudeste de Trelew. Fue en la vivienda de un maestro mayor de obras situada en las inmediaciones de Gran Malvinas y María Humphreys.

Allí se encontraba durmiendo uno de los hijos de los dueños de casa, de unos 17 años, cuando irrumpieron los ladrones y lo mantuvieron cautivo durante la media hora que duró el atraco. Ni bien se fueron, el chico pudo desatarse fácilmente y hasta alcanzó a ver el vehículo en el que huyeron, según la Policía. Después él mismo llamó al 101 y a los padres.

“El chico nos llamó avisando que había sido víctima de un robo en su domicilio; llegó rápido el personal policial de la Unidad Regional y la Seccional Cuarta. Allí se encontraron con el joven, quien refirió que minutos antes habían entrado (a su casa) cuatro personas por la puerta trasera mientras él se encontraba descansando, que ahí uno de los ladrones lo ató con unas prendas de vestir”, relató el jefe de la Regional de Trelew, el comisario José Luis Matschke.

Añadió después: “Ellos buscaban una caja de seguridad que estaba en la vivienda, la encontraron, trabajaron sobre la misma; con una amoladora que había en el lugar, hicieron un corte en la parte superior y adentro -según nos comentaron los padres del joven- no había nada de dinero. Nada de valor”.

Siguió contando Matschke que los delincuentes al no hallar el dinero que creían que tenía esa caja de chapa a la que habían roto para abrirla, “se apoderaron de dos televisores LCD y una Play Station (del chico que fue su víctima)”.

“Por lo que comentaba el menor, apuntaban a una caja de seguridad (la que destruyeron) y el lugar en donde la fueron a buscar también era bastante exacto así que contaban con algún tipo de información”, explicó.

Matschke contó después, al ser consultado si alguno de los maleantes estaba armado, el menor dijo que “de los cuatro uno tenía algo que podía llegar a ser un arma pequeña”. Finalmente desmintió que lo hayan golpeado. “Lo empujaron, así que no recibió golpes ni lastimaduras”, aseguró.