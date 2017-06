CONTRA LA CENTRAL NUCLEAR

La generación nuclear, como todo, tiene sus ventajas y desventajas (pros y contras), que paso a sintetizar:

Ventajas: 1) Generación permanente y continua, es decir la misma cantidad de energía durante las 24 horas del día, contrariamente a lo que sucede con la eólica, solar e, incluso, la mareomotriz. Esto es muy conveniente. 2) Construcción compacta y rápida. 3) Pequeña cantidad de materia prima. 4) No emite gases de invernadero. Desventajas: 1) Es riesgosa, por más que quienes la apoyan aseguran su seguridad (valga la redundancia). 2) En los costos de instalación y explotación, no se incluyen los que generará la necesidad de conservar los residuos por milenios. 3) No está definido, en la Argentina, el destino de los desechos de alta actividad. Esto sólo pareciera logrado en los EE.UU. y en Finlandia. Digo pareciera, porque nadie puede asegurar que en los milenios durante los que se deben conservar, no suceda algún evento que genere una catástrofe mundial.

Esta última es mi principal razón de oposición. Como usted recordará me opuse al basurero planeado para Gastre.

Si tiene a bien publicar la presente, me comprometo a abundar en el futuro con otras cartas de lector.

Juan Vernieri

DNI. 6.877.982