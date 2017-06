El Municipio convocó a dialogar «a los concejales que tienen buenas intenciones»

«Las instrucciones de la Intendenta son llegar a lograr el diálogo. Hemos arrancado hace dos meses trabajando con distintos sectores políticos y fundamentalmente recuperando el diálogo con el Gobierno de la Provincia, con quien hemos logrado terminar algunas obras que son muy importantes y creo que nos espera un futuro mucho mejor con ellos», valoró Aleua luego del acto de su asunción, el jueves pasado.

En este sentido, consultado por la prensa, dijo que la intención es «que también podamos lograr el acompañamiento de los concejales que hasta ahora no han demostrado un acompañamiento a la comunidad. No digo a la gestión de Rossana Artero, digo a la comunidad de Rawson, a la que hay que darle respuestas».

Los concejales de la oposición «no han sido coherentes en el acuerdo con el Gobierno de la Provincia», por lo que «es importante contarles que éste es un Municipio de puertas abiertas».

«La Secretaría de Gobierno -adelantó- va a entablar un diálogo en forma inmediata con todos los grupos y sectores políticos, con los concejales de todos los sectores y también con la Cámara de Comercio, que es fundamental para el desarrollo de la ciudad».

«Esta Secretaría -insistió- va a estar abierta a todos los concejales. Los que no se sumen es porque están en contra de la población de Rawson, no en contra de la gestión».

«Yo he sido concejal. Y no se hace política en la pelea barata. Lo que hay que hacer es trabajar para la comunidad. Para eso los han elegido y para eso cobran un sueldo muy importante. Por lo tanto, la convocatoria que estamos haciendo es para que todos los concejales que tengan buena intención con la población de Rawson se acerquen a charlar, que aquí los vamos a recibir», concluyó.