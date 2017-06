Vuelve a presentarse con entradas agotadas «La edad de la Ciruela»

Se trata de un espectáculo producido por el Grupo Ampoya de nuestra ciudad, protagonizado por las actrices Pilar Murano y Maite Luchelli Fassa.

La obra pertenece al reconocido autor argentino Arístides Vargas, quien presenta un universo poético profundo y directo, en el que la angustia convive con la ternura y el humor. Cuenta la obra, de dos hermanas que enfrentan la inminente muerte de su madre y se comunican por carta.



En una crítica realizada tras ver la obra por la reconocida atriz y docente Coca Rodríguez, titulada «Artesanía de recuerdos con vino de ciruelas», destaca textuales palabras, que lo que observó fue «otro gran trabajo del Grupo Ampoya. Y van. La palabra es felicidad. Eso sentí el sábado, ante el escenario donde dos actrices talentosas, intensas, impecables, nos traían los personajes, los recuerdos, los aromas de la casa de su infancia. De la casa de todos nosotros.

Niñas, tías con nombre de mar, abuelas, madres, hijas, criadas. Nueve personajes en el cuerpo y alma de Maite y Pilar.



Recuerdos de un pasado que sigue vivo con sus risas, lágrimas, dolores, rencores antiguos y el sabor dulce y avinagrado del vino de ciruelas. (Yo recordaba el gustito de las uvas en caña de la casa de mi abuela).

Me reí mucho; se me cayeron lágrimas; se me anudó la garganta. Es que todo eso pasa cuando te captura «ese lío de los recuerdos».

Ariel Testino entendió todo. Todo. Y creó una escenografía exquisita.

Hay un bandoneón y una guitarra que te estrujan el corazón cuando suenan. Ahí están nuestros Horacio Pecci y Juan Llancamán. Materiales todos con los que Luis Molina construye, con su corazón de artesano implacable y virtuoso, este increíble e imperdible viaje a la nostalgia.

Sería bueno estar atentos y mirar el cielo cuando salgan del teatro. En una de esas ven pasar volando a la tía Adriática».