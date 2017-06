Oca: «Linares es la vergüenza de la política»

«Linares se la pasa diciendo estupideces y es la vergüenza de la política», afirmó Oca, a la vez que reveló que «en privado dice una cosa y en público otra».

«No puedo dejar de contestar algunas de las estupideces que dice Linares, porque no se las puede calificar de otra manera», indicó Oca, quien además extendió el cuestionamiento al comodorense al papel que le cupo como orador en el acto partidario del PJ en Camarones el sábado último.

El funcionario provincial sostuvo que «se venden como alternativa, más allá de que después Linares lo desmienta porque le da vergüenza, y lo hacen por acción u omisión». Y mencionó que «cuando todos insultaban al Gobernador, (el funcionario comodorense Leonardo) Rocha, que es su mano derecha, y la diputada Torres Otarola, lo hacían a viva voz y a la vista de todo el mundo».

Agregó el ministro que puede que «algunos enfervorizados, aunque desubicados, también hayan insultado desde el palco, como Rocha o Torres Otarola, pero él (Linares) si fuera serio no tiene que permitir que esto suceda. Y decirle a la gente, que en realidad estaban ahí para otra cosa».

Por eso «Linares le tiene que pedir disculpas públicas al Gobernador» y también «Rocha y la diputada Otarola», porque «ellos no le llegan ni a la suela de los zapatos a Das Neves. Son una vergüenza». Y agregó que como chubutense «me da vergüenza que ésos sean los que se estén candidateando para dirigir esta provincia».

Oca sostuvo que «se tendrían que callar la boca, salir a pedir disculpas, y empezar a levantar un poquito el nivel de diálogo».

«Tienen que ser respetuosos del único político de la provincia que fue tres veces gobernador. Ninguno de ellos lo va a ser nunca en lo que les queda de vida política», afirmó.

El ministro de Economía indicó que «si por alguna cuestión azarosa del destino o un milagro, un hombre como Linares llegara a ser gobernador, yo me voy a vivir a otra provincia, porque este señor me da vergüenza, y tengo nenes pequeños que no merecen un gobernante como ése».

«Estos tipos son la vergüenza de la política, y se quieren vender como alternativa», enfatizó Oca, quien además aseguró que «Linares no puede manejar su ciudad, mejor que se ocupe de Comodoro Rivadavia, y anda opinando sobre cómo administra el Gobierno nacional o el provincial. Mejor que se dedique a Comodoro Rivadavia».

El ministro sostuvo que «anda diciendo que tal o cual municipio no puede pagar los sueldos por culpa de la Provincia, y sabe que es mentira, porque en realidad sucede que Linares dice una cosa en privado y otra públicamente».

Oca señaló que junto al ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, «estuvimos reunidos con Linares y le explicamos que el acuerdo con la empresa de transporte Patagonia Argentina es una ley de imposible cumplimiento».

«Lo mismo sucede con el tema del acueducto, que fue un acuerdo impagable que se firmó en la gestión de Buzzi, y en su administración nunca le pagó una sola cuota. Entonces en este tema, como en todos, si fuera serio escucharía que son cuestiones en las que deben sentarse todos los sectores involucrados para encontrar las soluciones y no andar vociferando tantas estupideces como hace».