«Loma» Avila sumó al petrolero Gómez como precandidato a diputado nacional en el PJ

«Estamos dispuestos a ir a las PASO y tenemos a Carlos Gómez y otros dos nombres más» como posibles candidatos para diputados nacionales, afirmó ayer Avila en declaraciones difundidas por el portal comodorense ADN Sur.

El secretario general de Petroleros Privados, sostuvo que «tenemos derecho a poner las dos alternativas pero nuestros candidatos irán con la premisa de lo que irán a defender».

Avila, quien además de conducir el gremio petrolero es presidente de Petrominera, sostuvo que «jugar en política vamos a jugar siempre, porque somos del riñón peronista». Y cuestionó que algunos de los diputados actuales «ni saben de la crisis petrolera, queremos a alguien con una plataforma que se comprometa».

Por tal motivo, anunció que «estamos dispuestos a ir a las PASO y tenemos a Carlos Gómez y otros dos nombres más. Gómez es un hombre de la política y podría ir a nivel nacional. Tenemos que tener una alternativa y decir que estamos en contra del desempleo, y queremos defender la ley de discapacitados».

«Tenemos derecho a poner las dos alternativas pero nuestros candidatos irán con la premisa de lo que irán a defender», sostuvo Avila, sin explicitar cómo queda la relación con el Gobierno provincial, del que es funcionario.

«SIEMPRE DIJE SI A LA MINERIA»

A contramano del discurso oficial del Gobierno que integra, «Loma» Avila remarcó que «siempre dije que sí a la minería, porque tenemos que sobrevivir como provincia. Las energías ya no son petroleras, del mundo no sale el combustible y tenemos que crear nuevos espacios. Por lo que no puedo cambiar mi discurso por un voto. Cada uno tiene su plataforma y para eso están las PASO pero con realidades distintas».

A su vez, el dirigente petrolero remarcó que «a mí me pueden investigar, tengo 32 años de petrolero y todo lo que tengo lo conseguí trabajando».