Durán se refirió al caso que investiga a policías por amenazas

“Como siempre hemos dicho en estos casos desde el Gobierno vamos a ser muy estrictos, pero también hay que recalcar que la gran mayoría del personal conforma una fuerza policial sana”, señaló el ministro, en el caso que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal y que el viernes por la tarde tuvo allanamientos en Puerto Madryn y Trelew, donde fueron secuestrados elementos probatorios de los mensajes intimidantes, según se informó.

“En esto debe quedarle claro a la comunidad que la fuerza que queremos es la que protege a la ciudadanos y desde ya la Justicia sabe que cuenta con toda la colaboración del Poder Ejecutivo en casos como los que se están investigando, más allá que administrativamente la propia fuerza tiene la facultad de adoptar ciertas medidas”, afirmó el funcionario provincial.

UNA MOLOTOV

Cabe señalar que además de los mensajes intimidantes, hubo un hecho gravísimo como el haber arrojado una bomba molotov contra el vehículo del segundo jefe.

El 26 de abril a la madrugada le arrojaron una bomba molotov al automóvil del subcomisario Rodrigo Williams en su domicilio. La bomba rebotó en techo y cayó al piso, sobre el costado del rodado, generando un daño en la chapa al quemar la puerta delantera izquierda.

MENSAJES INTIMIDANTES

El domingo 30, el mismo subcomisario junto al Comisario Víctor Urrutia denunciaron que recibían amenazas vía mensajes de texto a los teléfonos de servicio: “Eso lo que te pasó no es nada pronto vas a tener novedad forro somos muchos no te olvides vas a tener que andar con cuatro ojos andate de Madryn”, “te gustó trasladar puto eso lo que le paso a tu segundo no es nada te vamos a arruinar se van a tener que ir de Madryn” y “te vamos a arruinar cuídate vas a caer somos muchos no vas a poder dormir hijo de puta”.

La investigación judicial permitió avanzar hacia un civil y dos policías como coautores de las amenazas y el atentado, por lo que se realizaron allanamientos en Puerto Madryn, en los domicilios de los policías y en Trelew, en el domicilio del cuñado de uno de los involucrados. Los procedimientos habrían sido positivos y se secuestraron ropas, celulares y otros elementos probatorios.