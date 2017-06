Un muerto, nueve desaparecidos y dos marineros rescatados tras hundirse un pesquero en la boca del Golfo Nuevo

El barco Repunte, propiedad de la pesquera marplatense Ostramar SA, del grupo Caputto, de 32 metros de eslora, llevaba una tripulación de doce hombres, 11 marplatenses y uno oriundo de Puerto Madryn.

Sobre las cinco de la mañana, la nave se declaró en emergencia y sobre las diez de la mañana emitió un alerta de hundimiento, con un mar embravecido del tipo 6, con olas de más de seis metros, que hacía sumamente riesgosa la navegación en las condiciones en que lo hacía la nave siniestrada. Por el temporal, los barcos de pesca se encontraban muy distantes entre sí, y el más cercano que comenzó a navegar al rescate fue el María Liliana.

La tripulación entonces ante el inminente hundimiento, desplegó una balsa y abandonaron el barco, en condiciones sumamente difíciles. Cabe destacar que a partir del llamado de emergencia del Repunte, la Prefectura Naval Argentina, desde Comodoro Rivadavia desplegó un avión y un helicóptero a la zona del siniestro, también volando en condiciones de dificultad.

FAMILIARES EN PREFECTURA

Sobre las once de la mañana, EL CHUBUT fue testigo de la angustia de los familiares del marinero madrynense que estaba a bordo del barco pesquero, que buscaban información y en una actitud lamentable por parte de las autoridades de la Prefectura, recién a las cuatro de la tarde dialogaron con ellos con información confusa sobre la situación de los marineros.

Fue el doctor Jorge Vecchio quien sí brindó información precisa de lo que ocurría, ya que a las cinco de la tarde informó a EL CHUBUT que al Hospital Adolfo Márgara habían ingresado dos tripulantes rescatados por la PNA, ambos oriundos de Mar del Plata, y media hora después aproximadamente confirmó que uno de ellos, que permanecía en calidad de NN, había fallecido producto de la gran hipotermia que padecía a raíz de haber estado horas en el mar con temperaturas sumamente bajas. El otro tripulante rescatado también sufría de hipotermia, pero se encontraba en franca recuperación.

Mientras tanto, los cables de las agencias de noticias aportaban información confusa, tanto sobre la cantidad de marineros que navegaban a bordo, como el lugar del siniestro y el saldo del mismo.A media tarde del sábado, había diez tripulantes en calidad de desaparecidos, el marinero madrynense y los marplatenses. El avión de la Prefectura había reportado que habían observado la balsa, pero que la misma estaba vacía.Según se supo, en el interior de la Prefectura se encontraban representantes de la empresa armadora y la naviera local que atendía el barco.

LA DESESPERACIoN DE LA DESINFORMACIoN

Lamentable fue el manejo de la información que hizo la Prefectura Puerto Madryn con los familiares de las víctimas y con los medios de prensa, maltratados por un oficial vestido de civil en la guardia en horas de la mañana, y sin una información precisa para con la familia del marinero desaparecido, a quienes tuvieron horas en espera en la guardia.

En una ciudad pesquera, donde hay cientos de familias pendientes del regreso de un familiar, de un padre, de un hijo o un hermano, es fundamental que se informe y se lo haga con precisión. Ocultando la información a los medios de prensa, que son los que le transmiten a la población los hechos que ocurren, sólo se abona a versiones que pueden contener errores, aun a pesar de la buena voluntad que se pueda poner. El deber de las autoridades es informar a la población, pero lamentablemente es un hecho recurrente desde hace mucho tiempo con la Prefectura en Puerto Madryn, la falta de información sobre cada uno de los acontecimientos en que debe tomar intervención.

Los familiares de José Omar Arias, el marinero desaparecido pueden dar fe de esa falta de información, que por horas los tuvo en una angustia desesperante y al cierre de esta edición seguían sin saber qué había pasado con su familiar.

PARTE OFICIAL

Cerca de las 17 horas, el escueto parte oficial de parte del Jefe de la Prefectura Humberto González fue el siguiente: “De la consulta hecha a Trelew, de los dos rescatados solo uno esta con vida; o sea tenemos dos tripulantes con vida, uno está a bordo del Liliana; uno está en Trelew, el tercero está fallecido en Trelew y nueve están desaparecidos. Todavía las unidades están a la búsqueda”.

INCERTIDUMBRE E INFORMACION CONFUSA

Apostados en la guardia de Prefectura los hijos de José Omar Arias esperaron por horas un dato certero sobre su padre, que desesperadamente no lograban obtener. Uno de sus hijos, Matías dialogó con la prensa manifestando su incertidumbre: “No nos dijeron nada; estamos acá desde las 11.30 y recibimos sólo especulaciones e información que no sabemos si es verdad o no. Nos llegan informaciones por distintos lugares pero no por lado oficial. Matías relató que su padre “tiene 44 años y navega hace 24 años aproximadamente, toda una vida arriba de los barcos, anduvo por todos lados”.