Pasajeros varados quedaron alojados en el Ejército

Si bien en horas de la mañana se concretó la partida de algunos de los ómnibus que tenían destino a la ciudad rionegrina, algunos pasajeros optaron por no realizar el viaje para no poner en peligro sus vidas.

“Los micros hacia la zona norte salieron, pero no salieron los que iban hacia la zona sur. El colectivo a Trevelin se suspendió, así que quedó todo cortado en principio por 24 horas. Los micros salieron en horas de la mañana por decisión de la empresa, en base a la información de Defensa Civil. Salió Vía Bariloche y Vía Tac. Hay algunas empresas que se manejan con radio pero en general tienen teléfonos celulares”.

Comentó a modo de ejemplo de la situación de las rutas que un micro de la empresa “Crucero del Norte estuvo desde la 1 de la mañana, cuando tenían señal y se supo que estaban en Epuyén, y terminó llegando a las 14 horas a la terminal. Un montón de gente estuvo preocupada por esta situación”.

En este marco “realizamos un listado de gente varada, porque con la precaución de no continuar con el pasaje la gente quedó varada en el Ejército. El sábado a la mañana hubo gente que decidió continuar hacia Bariloche y otra gente que no”.