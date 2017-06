Bomberos convocó a los reservistas

“Tuvimos numerosos llamados por situaciones generadas por el peso de la nieve en los techos, caída de ramas, árboles”, explicó Eduardo Peter, jefe del cuerpo activo, quien confirmó que ante la importante demanda se hizo la convocatoria a todos los reservistas de bomberos.

“Convocamos a la reserva porque tenemos gente preparada y con experiencia. No podemos convocar a los civiles porque el civil no se puede subir a la unidad. Y si se sube a la escalera y se cae y quiebra el problema va a ser para la unidad”.

Peter manifestó, “a la gente le decimos que se quede tranquila, que los bomberos están todos, están en alerta amarilla, y esperando que pase un poco y nos dé una tregua la nieve. La recomendación es no poner a secar la leña al lado del fogón, de las salamandras o estufas económicas. Que limpien sus chimeneas y no pongan a secar la ropa cerca de las estufas. Un principio de incendio que tuvimos el viernes se dio por un hombre que puso a secar la leña cerca del fogón y cuando volvió había tomado temperatura pero por suerte no hubo que lamentar mayores daños”.

Por último, subrayó que Bomberos “está trabajando en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia, y según la urgencia de la gente salimos.