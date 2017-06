Sin luz y ni agua en la Villa Futalaufquen

“Estamos con vehículos propios de la institución trabajando en la apertura del camino, abriendo huella desde la Villa hasta la Terraplén y hasta Lago Verde. Más allá del Lago Verde no hemos podido llegar pero en el transcurso de mañana (por hoy) trabajando con Vialidad calculamos que ya vamos a estar llegando”.

En diálogo con FM Sol Confió que “en la Villa y toda la zona la gente está incomunicada, no tenemos telefonía fija ni telefonía celular. Por eso ha sido muy dificultoso poder contactarnos con todo el mundo. Y a través de Defensa Civil nos comunicamos con VHF, por la repetidora que está en La Hoya. Tenemos entre 1 metro de nieve y 80 centímetros en todos los accesos a las poblaciones. Se trabajó sobre las líneas de luz, y sobre los caminos. La Villa quedó sin agua porque se cayeron coihues en la toma de agua. Tuvimos que improvisar la provisión de agua con motobombas de incendios”.

Al momento de la nota reconoció Rodríguez que “situaciones de emergencia no se dieron por suerte, salvo el tema del agua. Muchos tuvieron que derretir nieve para no hacer uso intensivo del agua de red. Vamos a realizar las compras con vehículos oficiales a Trevelin para que la gente no se mueva”.

Por último, dio cuenta de que se manejaban con grupo electrógeno en el centro de operaciones ante el corte de luz.