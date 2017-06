La caída de nieve y el descenso de las temperaturas agravan la situación en la cordillera

De esta manera se mostró preocupado por la continuidad de la contingencia climática que ayer se agudizó con la caída de nieve hasta después del mediodía.

En Esquel las máquinas utilizadas para despejar las calles no dieron abasto en la jornada de ayer. La circulación se hizo imposible en vastos sectores de la ciudad y la recomendación fue no salir de las viviendas a menos que fuera extremadamente necesario. El tránsito en las rutas también se vio paralizado, el transporte público de pasajeros no funcionó y la constante fue ver a los vecinos caminando por las distintas arterias para llegar a sus lugares de trabajo o realizar alguna compra de víveres.

El ministro de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable del Chubut, Ignacio Agulleiro, a su paso por la zona dijo que el gobernador Mario Das Neves instruyó a los ministros para acompañar a las autoridades locales ante el fenómeno climático.

“Nos pusimos a disposición del intendente Ongarato. La intención es colaborar en todo lo que podamos”, manifestó el funcionario provincial desde el COE emplazado en el Gimnasio Municipal. Señaló que se aportará equipamiento para llevar adelante operativos y dejó en claro que existe “toda la voluntad de apoyar al intendente en lo que haga falta”. El ministro de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable añadió que a lo largo de la jornada se comunicará con autoridades de otras localidades como Trevelin, por ejemplo.

Ongarato por su parte recordó que está habilitada la línea de emergencia 451933 para recibir llamados y realzó, asimismo, la permanente colaboración de instituciones como el Regimiento, el Viejo Expreso “La Trochita” y Bomberos Voluntarios cuyo personal realizó tareas durante toda la madrugada de este sábado (ver recuadro).

Comentó que hay máquinas trabajando en la zona de Alto Río Percy, Comunidad Nahuelpan, barrio Ceferino, Villa Ayelén y el Aeropuerto. “Hay más de 50 personas en distintos puntos de la ciudad”, subrayó y aconsejó a la población que no salga de sus hogares ya que “las calles están complicadas”.

TRANSITO PROHIBIDO

Debido al fuerte temporal de lluvia y nieve que afecta a Chubut, tanto Vialidad Nacional como Vialidad Provincial informaron que se encuentran cortadas las rutas nacionales y provinciales hasta este domingo a las 10 horas.

Las fuertes lluvias y nevadas producidas desde este viernes en todo el territorio provincial produjeron inconvenientes en las rutas y se decidió interrumpir el tránsito de todo tipo de vehículos.

El presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Osvaldo Mairal precisó al respecto que “decidimos suspender el tránsito en todas las rutas provinciales debido a la acumulación de nieve y agua”. Sostuvo que “se está trabajando de forma mancomunada con Vialidad Nacional, además de Defensa Civil y distintos organismos provinciales”.

“En principio se suspende hasta este domingo a las 10 horas” precisó y por eso remarcó que “aconsejamos que la gente no salga de sus casas”.