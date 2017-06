Lo raptan a punta de pistola en pleno centro de Trelew, le roban y nadie le quiere recibir la denuncia

En el trayecto encajó su camioneta; los bomberos fueron a auxiliarlo, lo desencajaron y se retiraron del lugar sin darse cuenta que al hombre lo tenían encañonado. Ahí sus captores le exigieron que volviera a la zona céntrica y cerca de una bailanta le robaron y se fueron.

El hecho se desarrolló, según la víctima, entre las cuatro y las cinco de la madrugada pero la Policía asegura no tener ningún registro porque quienes deberían haber recibido la denuncia -aparentemente- no lo hicieron. El jefe de la Regional de Trelew, el comisario José Luis Matschke enterado de lo sucedido prometió a este diario iniciar inmediatamente una investigación.



El perjudicado en esta verdadera película de dramatismo se llama Oscar Díaz. Tiene más de 60 años, fue alumno y administrador del Colegio Padre Juan durante mucho tiempo, también se supo desempeñar hasta jubilarse como secretario general del Sadop en la zona y en un extenso diálogo que mantuvo ayer con EL CHUBUT contó cómo ocurrió el increíble atraco y lo que sucedió después.



“Habíamos ido con unos amigos a la confitería del Casino, en la esquina de Belgrano y San Martín nos dividimos; ellos se fueron para el lugar donde habían dejado estacionado el vehículo y cuando me dirigía hacia mi camioneta que se encontraba en San Martín casi Rivadavia me sale al cruce una mujer morruda, con un acento tipo gitano, me pone un arma en el estómago y me dice que los tenía que llevar a Puerto Madryn”, relató Díaz.

“A la camioneta se subieron dos varones y esta mujer, y en ese momento pensé que si iba a Puerto Madryn no regresaba con vida”, agregó. “Entonces cuando transitábamos por Eva Perón (el acceso norte) empecé a volantear para pegar la vuelta, salí del camino y me quedé empantanado. Llegaron los bomberos, me sacaron con una cinta y (ellos, sus captores) me exigieron que los llevara hasta la calle 9 de Julio y el pasaje Tucumán, en donde hay una bailanta. Allí me sacaron el teléfono, unos 600 pesos y salieron corriendo en dirección sur”, indicó.



“Dejé la camioneta, me acerqué a dos policías que estaban afuera del boliche, les informé lo que había pasado y ellos hablaron (por el equipo de comunicaciones) con otros colegas avisándoles que (los chorros) iban corriendo por el pasaje y que los esperaran en San Martín y pasaje Tucumán”, señaló Díaz.

“Di la vuelta con la camioneta y me fui hasta ese lugar pero allí no había nadie; se escaparon y hasta ahora nadie sabe de ellos: la Policía bien gracias”, se quejó.

Luego, aseguró que mientras los bomberos le desencajaban la camioneta la mujer lo tenía encañonado y que no se le ocurrió siquiera hacer alguna seña porque temió por su vida.

Más tarde, al quejarse de la falta de predisposición de los policías que deberían haber tomado intervención en el hecho y supuestamente no lo hicieron, dijo que “hasta el momento (por ayer) nadie me ha querido tomar la denuncia. Porque yo, según ellos, pertenezco a la Tercera y ahí dicen que como el hecho aconteció en la (jurisdicción de la) Primera tengo que ir a esa Comisaría. Entonces, ahora apelo a la buena voluntad de las autoridades para que me digan adónde debo dirigirme”, solicitó, destacando al finalizar y pese a las circunstancias la buena predisposición de los bomberos que fueron a auxiliarlo.