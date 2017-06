Evalúan conformar una cooperativa con los ex empleados de la Pepsi

Expresó que el Municipio está «a disposición de los empleados escuchando cada una de las realidades, y vamos a ver en qué podemos colaborar». La idea de los trabajadores es conformar un emprendimiento de envasado de agua y soda. Estudian diversas alternativas.

Estuvieron el ministro de Producción, Pablo Mamet, el subsecretario de Asociativismo, Exequiel Villagra, el responsable de Empleo y Capacitación, Juan Carlos Arzán, el secretario de Desarrollo Productivo, Carlos Wohn, y personal de la Secretaría de Trabajo.

En diálogo con FM EL CHUBUT, Maderna se mostró cauto y prefirió no adelantar ninguna medida concreta para no crear expectativas. «La cuestión más que nada tiene que ver con una reinserción laboral, ver las alternativas de su oficio y esperar las próximas horas para ver cómo se pueden ir definiendo algunas de las alternativas». El intendente deslizó que van a revisar «cada caso particular» del personal que trabajaba en la Pepsi, y adelantó que en las próximas semanas habrá más reuniones para avanzar en alternativas conjuntas. Según pudo averiguar este diario, en la reunión se habló de la posibilidad de conformar una cooperativa de trabajo con los ex empleados, que recibirán capacitaciones. Todavía no hay nada confirmado.