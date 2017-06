Las ventas por el Día del Padre cayeron 3,6% según CAME

En tanto que el valor del ticket promedio se ubicó en $570, un 18,7% por encima de 2016; aunque el informe señala que estuvo por debajo de la inflación "lo que da muestra un cauteloso consumo".



Según el trabajo de CAME todos los rubros registraron signos negativos en la comparación interanual. En este escenario el rubro "Gastronomía y restaurante" se mantuvo neutro, seguido por "Artículos para el hogar y para uso personal", que bajó 1,5%, a diferencia del año anterior cuando se trató del más afectado al caer 13,9%.

De menor a mayor los rubros muestran los siguientes resultados: "Accesorios de computación, electrónicos y audio" bajó 2,2%; "Librería" lo hizo 2,4%; "Vinos y Licores" se contrajo 2,8%; "Regalerías", perdió 3,3%; "Herramientas y artículos de ferretería" e "Indumentarias" bajaron 4,3%; "Perfumerías" cayó 4,5%; "Marroquinería" lo hizo 4,9%; "Calzados" bajó 5,5%; "Artículos deportivos y de recreación" cayeron 5,6%; "CD y DVD", cedieron 5,7%. Por último, el rubro más afectado fue el de "Joyería y Relojería" que cayó 8%.



“Muchos comercios lanzaron promociones muy interesantes para captar público y tuvieron mejores ventas. Hicieron un gran esfuerzo para poder competir”, aseveró Fabián Tarrío, presidente de CAME.



Según CAME "los que no elaboraron estrategias para abaratar precios, se quedaron con pocos clientes. Pero se trata de alternativas que muchas pymes no pudieron ofrecer, y que aun haciéndolas, a menudo no alcanzaron para competir con los grandes firmas que tuvieron acuerdos generosos con los bancos por compras con tarjetas".



El trabajo destaca también un avance en las ventas por internet. Según el análisis de demanda realizado por Focus Market para CAME sobre una encuesta en 2.364 consumidores, el 15% de las ventas del día del Padre fueron on line, el 43% se realizaron en comercios a cielo abierto, el 11% en supermercados y el 31% en shoppings. En la opción por Internet se destacaron también los sitios de descuento, que ofrecieron muy buenas promociones bajo esa modalidad de compra.



Según CAME las provincias más afectadas por la caída en las ventas fueron Buenos Aires; Río Negro; Misiones y localidades cercanas de zonas de frontera que compiten con la oferta de los países limítrofes.