La Justicia que no es

Según las leyes actuales pareciera que todo está permitido, ya que vemos día a día cómo muchos procesos iniciados no llegan a su fin o demoran tanto que la verdadera justica deja de ser tal.

Enterándonos por los medios de comunicación de lo que ocurre con todos los escándalos de corrupción, los asesinatos diarios, los atropellos y otras plagas que nos aquejan, vemos que estamos desprotegidos.

Indudablemente todo esto puede ser refutado por aquéllos que prefieren el caos a las cosas que debieran ser derechas en un mundo donde las malas prácticas deben ser realmente castigadas. Pareciera que nuestras leyes admiten muchas facilidades para los delincuentes, y esto lo vemos en estos días donde autoridades son descalificadas por su mala actuación. ¿Entonces cuál es la defensa del ciudadano común que desea vivir en paz protegido por un Estado que le debería dar garantía?

Nos estamos acostumbrando al todo vale y es así que aquéllos que nos representan se suman a este estado de no hacer nada para mejorar las cosas. Enormes gastos en equipamiento, en sueldos y otras «ñañas» que no resuelven nada, basta escuchar algunas radios para enterarnos de las protestas de los oyentes en tal o cual situación que los afecta y que pareciera que nadie las oye. La policía que no puede actuar sin caer en el problema de ser acusada si se desvía un milímetro de la forma de proceder, y es así que vemos efectivos golpeados, patrulleros destruidos y otras «menudencias» que le obligan a pensar dos veces antes de actuar. Lejos quedaron los tiempos en que con dos talerazos se arreglaba la cuestión, pero hoy es imposible, porque los derechos humanos lo protegen todo, hasta al delincuente, y así nos va.

Vivimos en una democracia extraordinaria: Amplia y permitiva. Tendríamos que mirar el espejo de aquellos países que proceden de otra forma ante el delito, pero esto sería atentar contra el pobre individuo que no respeta las leyes ante la mirada confundida del ciudadano que procede correctamente.

Días pasados, un medio de comunicación calificaba a la Argentina como el país de la corrupción donde muchos delincuentes andan sueltos por las calles y burlonamente hacen declaraciones y se postulan para cargos políticos, para que los «giles» los voten. ¿Puede ser que éste sea el futuro que queremos?

Pareciera que ese futuro es incierto y la esperanza de que algo sea mejor se desvanece al ver tanta iniquidad.