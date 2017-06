Complicaciones en algunas estaciones de servicio de Trelew por el temporal

EL CHUBUT realizó una recorrida por diversas estaciones de servicio y se pudo averiguar que en la estación de servicio «Don Paco» hay faltante de algunos de sus combustibles debido a que el camión no puede circular por los cortes de ruta. En tanto, la estación de servicio «Santa Teresita» no tiene faltante pero el camión tampoco pudo llegar para abastecer de combustible. Por su parte, las estaciones de servicio «El Pibe» y «Fede» no tienen faltantes, por lo que la venta de combustible continúa normalmente.