«Entreno para ganarme un puesto»

Al cabo de los trabajos matinales también dialogamos con Emanuel Zelaya, un delantero quién tiempito atrás llegó desde Tucumán a probar suerte, portando un apellido que por estos lares no pasa desapercibido y mucho más cuando familiares suyos tuvieron un gran paso años atrás por el club e inclusive en Racing de Trelew.

«Realmente se está haciendo un trabajo muy duro, preparándonos para el segundo semestre de la mejor manera para estar a disposición del técnico».

En cuanto a lo personal Emanuel decía:

«Me siento mejor, pero para mí esto es todo nuevo como el Torneo Federal, pero repito, trabajando fuerte para ponerme en la forma más optima posible».

«Yo llegué con una aspiración grande desde el norte y creo que me está llendo bien, además estoy en un club que me trató bien y me da la posibilidad de estar en este torneo Federal».

.- ¿Cómo te ha ido en la integración al plantel?

.- «Muy bien, la verdad es que los chicos me recibieron bárbaro y el técnico me ha tratado muy bien, me han hecho sentir como en casa».

.- ¿Qué expectativas tenés para este torneo Federal «B»?

.- «Lo primero es tratar de hacer las cosas de la mejor manera, ya que Germinal siempre es protagonista, así que vamos a trabajar mucho para que el equipo esté en el lugar que se merece».

.- Emanuel ¿Habías jugado algún torneo Federal?

.- «No, es la primera vez que me toca jugar un Federal «B», así que agradecido a Germinal que me da la oportunidad. Así que vamos a pelear un puesto. Habrá que ponerse bien físicamente y luego si se da la oportunidad poner todo para tratar de ganarme un lugar».