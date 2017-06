«Estoy bien y creo que voy por el buen camino»

Blas, es el comienzo de un nuevo Torneo Federal «B», una nueva etapa.

.-«Realmente estoy contento de ser parte de una nueva pretemporada de cara a un Federal «B». Ya estamos con la cabeza puesta al cien por ciento en esto, a la espera de la llegada de nuevos compañeros, trabajando bien a la par de los chicos que estan, con muchas ilusiones».

.- Personalmente, ¿cómo estás?

.-«Bien, creo que he hecho un buen trabajo en lo personal. He bajado 6 ó 7 kilos, he puesto la cabeza al cien por cien en esto. Me he focalizado nuevamente en entrenar para mí y para el equipo, y eso de a poco está dando sus frutos y sé que voy por el buen camino».

.- Blas, Germinal en estos años en los torneos federales ha marcado constantemente un crecimiento para llegar a convertirse en el mejor de la Patagonia, ello habla que donde vaya es protagonista.

.-«Sí, efectivamente, siempre torneo tras torneo siempre hemos ido en ascenso. Primero hicimos una etapa con Jaime de mantener la categoría, luego peleamos mitad de tabla, luego peleamos para clasificar y lo pudimos hacer, después hicimos cuartos de final con Pitti (Murúa) y luego semifinal y final con Pedro (Bravo González) y ahora tendremos la revancha de sacarnos la espina del año pasado y lograr nuestro objetivo de ascenso».