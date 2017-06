«Renovamos las esperanzas»

Nicolás Macarof, el volante que hace más de cuatro años llegó a Germinal proveniente de River Plate, siendo uno de los más experimentados en el equipo junto a Pellejero, Flamenco, López, entre otros, es otro de los valores que renuevan la apuesta de cara al nuevo torneo Federal «B».

Sobre el inicio de la pretemporada analizaba

«Ayer (el lunes) se inició la nueva pretemporada en doble turno, si bien ya veníamos trabajando desde hace un tiempo, ahora le sumamos el gimnasio por la mañana y a la tarde en la cancha. Por ahora con algún dolorcito en las piernas pero vamos llevando todo tranquilo».

.- En esta quinta temporada con Germinal, seguramente volvés a renovar las ilusiones.

.- «Sí, siempre un campeonato tras campeonato se ilusiona. Uno a está altura espera que todo se solucione por los problemas que todos sabemos, pero nosotros siempre estuvimos mentalizados en entrenar, nunca dejar de esforzarse y mantenemos la ilusión de siempre».

.- Dado las permanentes y ascendentes campañas que ha venido realizando Germinal, la vara con lo que se mide todo es muy alta ¿No?

.- «Sí, es difícil, más con todos estos problemas que hubo, pasamos de ser finalistas a no saber como iban a continuar las cosas, pero yo creo que Jorge (Durán), Fabricio (Tocho), Pedro (Bravo González) prosiguen con el mando y con lo que ellos quieren al club vamos a tratar de hacer lo mejor posible como en cada campeonato».

En cuanto a lo personal explicaba:

«Bien, sintiéndome cada vez mejor. Yo el año pasado no tuve la oportunidad de hacer la pretemporada y me pasó factura, porque para uno sin pretemporada es difícil».