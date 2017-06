Se extiende el corte de agua en Rawson

La Cooperativa de Servicios Públicos, a través del Servicio Sanitario, informó que aun no se puede potabilizar el agua debido a que los niveles de turbiedad del río siguen subiendo. No obstante ello, señalan que se comenzó a realizar el llenado de los piletones predecantadores para que en el caso que la turbiedad no disminuya, tener listo el sistema.

A esta problemática se le suma la descarga del pluvial Musters de Trelew que se realizó de 13 a 15, que desde la institución se pidió no hacerlo.

Teniendo en cuenta estos factores, señalan desde la Cooperativa, no es posible informar un horario estimado de la distribución de agua. A las 21 se dará un nuevo parte informativo. Piden a la población hacer uso responsable del recurso.