La CGT advirtió que prepara una nueva medida de fuerza contra el Gobierno

A más de dos meses del primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri, la CGT advirtió que en los próximos días podrían anunciar nuevas medidas de fuerza en protesta contra la política económica.

Así lo confirmó Carlos Acuña, integrante del triunvirato que conduce la central obrera, aunque aclaró que la decisión final saldrá de la reunión del Consejo Directivo, que se reunirá en los próximos días.

"Yo estoy de acuerdo en hacer una medida. Podría ser una movilización en contra de los precios que atacan el bolsillo de los trabajadores", planteó el dirigente en declaraciones radiales.

Los dichos de Acuña van en línea con las recientes declaraciones de Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, quien sostuvo que "varios sectores del sindicalismo" preparan una "marcha importante para julio", antes de las PASO.

La reunión del Consejo Directivo servirá también para analizar el Salario Mínimo Vital y Móvil para el que la CGT reclamó un "aumento de no menos del 25 por ciento". Sobre esto, Acuña adelantó que el tema representará una "gran discusión" con el Gobierno.

"Nosotros tenemos que plantear, además de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo" que entre el año pasado y en lo que va del 2017 llega al "35 por ciento", se quejó el dirigente.

"Creo que deberíamos ir tomando determinaciones sobre la situación actual, que es la misma: mientras los sueldos van por la escalera, los precios van por el ascensor", lanzó Acuña.

Más allá de esto, el miembro del triunvirato gremial pidió no vincular una eventual medida de fuerza con las elecciones legislativas al aclarar que "son un tema aparte que no tiene nada que ver con los problemas de los trabajadores", por lo que "no deben "mezclarse".

"El Gobierno las mezcla para ver cómo embarra la cancha para cambiar la conversación y la discusión", concluyó.