Piden juicio oral al ex titular del PAMI por el millonario cobro irregular de vacaciones prescritas

Luciano Di Césare, quien dirigió al PAMI durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está procesado por el cobro de vacaciones que según él no gozó desde 2004 a 2015, pero según entendió el juez federal Ariel Lijo al procesarlo, el derecho de goce de esos días estaba prescrito entre 2004 y 2012 por la ley de Contrato de Trabajo, a pesar de lo cual el ex funcionario pidió el pago en un trámite exprés hecho antes de dejar el cargo.



Ochoa requirió juicio también para otros dos procesados en la causa y el juez Lijo ya dio vista a las defensas para que opinen y luego resolverá si cierra la investigación y la envía a sorteo en un tribunal oral, indicaron.



En su dictamen, la fiscal le pidió además "extraer actuaciones" e iniciar una investigación por el mismo delito a

Graciela Ocaña, antecesora de Di Césare en la obra social de los jubilados, quien al renunciar cobró 55.989,54 pesos por vacaciones no gozadas.



Di Césare había argumentado en su indagatoria que todo se hizo según "usos y costumbres" del PAMI, e, incluso, citó al caso de Ocaña como ejemplo. No obstante, el 9 de junio del año pasado, al dictarle el procesamiento luego confirmado por la Cámara Federal, Lijo diferenció ambos casos y advirtió que fueron "totalmente disímiles".