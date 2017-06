Maradona: “Que Verón haga la lista de Inglaterra”

Diego Maradona calificó de “falso” al entrenador del seleccionado Jorge Sampaoli, evaluó que Claudio Tapia está manejando “mal” la AFA, chicaneó a Juan Sebastián Verón y hasta criticó al Boca de Guillermo Barros Schelotto que está a punto de ser campeón del fútbol argentino.

“Sampaoli me falseó”, dijo Maradona en un reportaje por TyCSports en Emiratos Arabes Unidos, cuestionó que haya llevado a Mauro Icardi en lugar de Sergio Agüero o Darío Benedetto y que llevara a “ocho técnicos” a su equipo.

También se metió en el tema FIFAgate, al señalar que Julio Grondona se “murió justo” y que “ahora deberán tocar el pianito” los tres hijos del dirigente más poderoso de la historia del fútbol argentino.

Hasta el presidente Maurico Macri de la Nación fue rozado por las críticas de Maradona por la reciente reunión que tuvo con el técnico del seleccionado al afirmar que “la gente cuando va a comprar carne se acuerda de Macri y de Sampaoli”.

Si bien dijo que elegiría a Messi, aseguró que “quisiera que Cristian Ronaldo sea argentino”. “Messi no lo pasa por arriba a Cristiano Ronaldo, que nos gusta como lleva la pelota Messi es una cosa pero decir que Messi es mucho más que Cristiano es otra“, evaluó.

Jugó a favor de Vladimir Putin, a quien consideró un “grande” y tildó de “chirolita” al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Dani Alves, Jorge “Patrón” Bermúdez también recibieron lo suyo, y si bien no se metió en la polémica que gestó Carlos Tevez con Juan Román Riquelme, prefirió a Carlitos “jugador del pueblo” como su ídolo xeneize.

“Román nos dio muchísimo a nosotros, pero a la hora de elegir elijo a Carlitos”, agregó y aseguró que “firma” el repechaje para el seleccionado ante Nueva Zelanda.

Maradona, al frente de un equipo de segunda división en los Emiratos Arabes Unidos, tiró la mayoría de sus dardos contra Sampaoli.

“Sampaoli me falseó. Me llamó cuando estábamos en la Copa Davis en Croacia. Me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla y cuando vino lo de la selección no me llamó nunca más y después me entero que lleva ocho entrenadores. Estoy muy enojado con Sampaoli. Sacar a Agüero para llevar a Icardi a la selección es una locura. Llevarlo a Icardi a conocer a los kinesiólogos. Sampaoli no sabe más que Bauza: te lo firmo ya. Le tirás la pelota y te la devuelve con la mano. Al Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio”, dijo Maradona de Sampaoli.