Destacado desempeño chubutense en la 3ª fecha del Torneo Patagónico

Cabe destacar que el Torneo se desarrolla en todas las provincias patagónicas, y cada una es sede en cada fecha. El Torneo tiene como objetivo principal ser la instancia previa a los campeonatos nacionales, y es selectivo para las distintas competiciones nacionales del año. Cada atleta que realice la marca mínima correspondiente a la Federación Argentina de Pesas, tiene derecho a ser convocado a las competencias en distintos puntos del país.

En esta oportunidad, atletas de las localidades de Rawson y Comodoro Rivadavia fueron quienes consiguieron medallas.

RAWSON

- Valentina Solivella: 2do puesto categoría sub 17 hasta 58kg (peso corporal)

- Agustina Canteros: 3er puesto categoría sub 15 hasta 44kg (peso corporal)

COMODORO RIVADAVIA

- Rodrigo Aldecoa: 1ero puesto, categoría sub 17 hasta 85kg (peso corporal)

- Emanuel Barrientos: 1er puesto, categoría sub 17 hasta 69kg (peso corporal)

- Sebastián Del Coro: 2do puesto, categoría sub 17 hasta 77kg (peso corporal)

- Lucas Andrade: 2do puesto categoría sub 20 hasta 69kg (peso corporal)

- Damián Vélez: 3er puesto, categoría sub 17 hasta 69kg (peso corporal)

- Facundo Haro: 3er puesto categoría sub 20 hasta 69kg (peso corporal)

La próxima fecha del Torneo Patagónico será en nuestra provincia, ya que Comodoro Rivadavia recibirá a los atletas de la región el 12 de agosto.