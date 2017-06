Hay un detenido por el joven asesinado el domingo a la madrugada de más de 14 puñaladas

Con esta novedad que ha trascendido en las últimas horas ha quedado al descubierto en medio de un acentuado hermetismo que hay en el caso, que la hipótesis más fuerte que tendrían los investigadores sería el del «homicidio en ocasión de robo», cuando la víctima quizás pudo haberse resistido a ser despojado de sus pertenencias.

El fiscal Fabián Moyano será el encargado de investigar la muerte de Rolando Fabio Grenier (29). Un crimen muy alevoso que sucedió el domingo -se presume- en las últimas horas de la madrugada. Al detenido lo hallaron muerto con más de 14 cuchilladas frente a un gimnasio municipal que está ubicado en la calle Moreno Norte entre Abraham Mathews y Ricardo Berwin, en el barrio Unión.

Allí lo encontró la Policía alrededor de las siete y media al acudir en respuesta a la requisitoria de un vecino que llamó al 101 y hasta ayer a la madrugada momentos antes de la detención que se practicó por el caso las autoridades no podían establecer fehacientemente dónde había sido apuñalado el muchacho, por ejemplo, aunque sí se reservaban una hipótesis del móvil o la presunción de por qué lo mataron y que tendría directa relación con el celular y la billetera con dinero y documentos que le faltaban al momento en que su cuerpo fue requisado.

De hecho la Policía le allanó la casa al sospechoso -en una diligencia que se practicó ayer a la mañana en el barrio Tiro Federal- y no encontró esos elementos. Hizo ese procedimiento justamente en la convicción de que pensaban que el detenido los tendría en su domicilio. Allí, en cambio, dicen las autoridades que hallaron unas ropas con aparentes manchas de sangre que serían analizadas para que se establezca si son o no del fallecido.

Grenier era soltero, obrero textil y vivía a pocas calles del lugar en donde hallaron su cadáver; con lo que se presumió desde un principio que lo habrían matado cuando regresaba a su domicilio.

Las autoridades que investigan el caso, seguramente por disposición del fiscal Moyano, regatean información oficial. Ayer, en una entrevista que se le hizo al comisario Carlos Momberg, jefe de la Comisaría Segunda, el oficial no dio ninguna precisión, solo se limitó a repetir una y otra vez que estaban trabajando «en el esclarecimiento del homicidio».

Se le preguntó, por ejemplo, si el detenido sería aquel «amigo» que según los padres pasó a buscar a Grenier por su casa alrededor de las tres y quince de la madrugada y respondió que eso no podía contestarlo. Pero sí en medio del diálogo con EL CHUBUT dejó trascender un dato no menos importante, que la víctima había hecho una última llamada desde el celular que le robaron, alrededor de las cinco de la madrugada. Habría hablado con una mujer y eso quiere decir que lo habrían asesinado entre esa hora y las seis y media o siete.

Así las cosas, ahora hay un sujeto detenido con prisión preventiva implicado en el asesinato del joven empleado textil, del que la Policía dice que es una persona a la que se lo ve habitualmente «en la calle».