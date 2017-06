En lujosa camioneta cuatro asaltantes quisieron robar un auto estacionado

El hecho al que las autoridades intervinientes intentaron minimizar ocurrió alrededor de las once y media en las inmediaciones de Borges y Roque González del barrio Tiro Federal y por los vecinos se supo que los eventuales asaltantes se movilizaban en una camioneta Amarok de color negro, con vidrios polarizados y llamativa jaula antivuelco.



En Trelew, como esa camioneta deber haber una o dos, pero la policía hasta anoche no podía individualizarla. Según las autoridades, están «rastreándola».

«De la misma bajaron unas personas rompiendo un cristal de un Volkswagen Vento que estaba estacionado en el lugar (y al ser puestas en evidencia) estos sujetos huyeron», explicó el comisario Carlos Momberg, de la Seccional Segunda y remarcó más adelante: «pero el caso no pasó a mayores».