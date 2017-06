Carta Abierta de alumnos de la Escuela 712

Mientras tanto, la obligación de hacer que la noticia rinda y que gane protagonismo el gobierno de turno, vemos cómo una vez más la víctima queda totalmente vulnerable, frente a un Estado que decide sobre la continuidad laboral del violento, sin reparar en las consecuencias que esta decisión tendrá sobre la víctima y los menores, paradójicamente los más desprotegidos por el sistema.

¿Acaso una buena política de Estado no sería reparar tanto daño, que las propias instituciones causaron al tomar lentamente decisiones que requerían una inmediatez incuestionable?

Como estudiantes de sexto año, de la Orientación en Comunicación, del Colegio 712 de la ciudad de Trelew, creemos necesario tomar la palabra y reclamar que, en esta oportunidad, sea el Estado el que garantice un trabajo digno, para V.O., que claramente puede ser aquél que le fue quitado a su agresor, aplicando de esta manera, lo que ha quedado expresado en la ley de emergencia contra la violencia de género, sancionada con bombos y platillos la semana pasada en nuestra provincia.

Es importante recordarles que la misma (la ley de emergencia contra la violencia de género), en su artº 3 expresa: Subsidio por pago de alquiler de única vivienda, otorgar por 12 (doce) meses un monto equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil para que pueda disponer de una vivienda digna cuando esta persona sea único sostén del mismo y no tenga ninguna remuneración.

Pero tal vez, resulte más aplicable, y puedan realmente hacer cumplir el artº 3 en el punto 3, que expresa: Prioridad para la inserción en la Administración pública provincial: la administración pública provincial destinará en forma real y efectiva el 2% de las vacantes de los cargos disponibles en el Estado Provincial a personas en situación de violencia de género.

No nos equivocamos entonces al pedir algo que casi estaría resuelto, la vacante en la administración pública se ha generado, ya que el violento, como debe ser, no tiene más su trabajo.



Podríamos aquí compartir nuestros conocimientos acerca de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, instituciones, poderes, etc., también reflexionar e invocar lo que expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero creemos que quienes leerán estas líneas no necesitan que les recordemos algo que seguro saben de memoria. Menos aún aquello que Aristóteles expresaba como que «la política es el arte de lo posible», máxime si ésta implica el bien común.

Como adolescentes en formación, vemos con preocupación cómo las instituciones van perdiendo un lugar importante de credibilidad en la sociedad, las culpas van y vienen entre poderes, que lo único que hacen es desgastar cada día más la democracia de nuestra sociedad.

El propósito de esta carta, no tiene más que la intención de interpelarlos/nos, a todos, a repensar qué tipo de sociedad estamos promoviendo; o miramos todos con los ojos bien abiertos y nos convertimos en activos sujetos comprometidos con la realidad, o nos quedamos esperando que el próximo titular sea el tema de conversación de la semana.



Alumnos de 6to.2da.

Escuela 712 «Don Santiago Estrada»