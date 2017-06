Comienza de manera oficial el reparto de leña y garrafas del «Plan Calor»

Así lo informó la titular del organismo, Norma Cerrudo, quien indicó que, en rigor, la distribución de elementos se inició a fines de la semana pasada en virtud de las inclemencias climáticas, aunque el inicio formal es este martes.

El programa establece entregas periódicas de cargas de tubos de 10 kilos de gas natural, como también cargas de 35 kilos de leña. La coordinación y administración estará a cargo de un responsable de la Secretaría de Familia, quien llevará los registros, encuestas, documentación y control de cargas.

«Está haciendo mucho frío y esto seguramente va a acarrear que sea necesario contar con más garrafas y más leña», dijo Cerrudo.



La funcionaria detalló que para acceder al beneficio «los vecinos se tienen que reempadronar», aunque aclaró: «Eso no quiere decir que si necesitan una garrafa o leña no le vamos a dar. Pero tienen que reunir algunos requisitos. Se tienen que inscribir; hay centros que abarcan las áreas principales de la ciudad: el Centro Comunitario del Area 12 y barrio Gregorio Mayo. Además, en la Secretaría les podemos informar sobre los horarios y las condiciones».

Cerrudo dijo que los vecinos tienen «por lo menos 20 días más» para reempadronarse. Y especificó que las beneficiarias son «unas 160 familias, la mayoría del Area 12, porque con el loop que se inauguró hace poco en el Gregorio Mayo no es tanta la gente que no tiene gas natural en ese sector. Además se repartirá a vecinos de Magagna, del ex IAC y zona de chacras de la Ruta 7.



El reempadronamiento se realizará mediante una encuesta socioeconómica y un informe social que determine los siguientes requisitos: que el solicitante cumpla con toda la documentación requerida por la Secretaría de Familia y Promoción Social de la Municipalidad de Rawson; que la vivienda del solicitante no cuente con la conexión a la red de gas natural o se encuentre sin el servicio de suministro; que el grupo familiar no posea ingresos superiores a 1,5 salario mínimo vital y móvil; y que en caso de convivencia con personas de capacidades diferentes o adulto mayor, no deberá superar los tres salarios mínimos vitales y móviles.

Los vecinos que quieran realizar los trámites deberán acercarse al Centro Comunitario del Area 25, de 18 a 20; Area 15 (Gregorio Mayo) martes y jueves de 9 a 12 y de lunes a viernes de 18 a 21.

En tanto que en la Asociación Vecinal del Area 12 se reempadronarán los vecinos del sector y los del Area 19, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 20 horas.