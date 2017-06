Tierras fiscales: Genoff aseguró que «Artero está cometiendo irregularidades»

En ese sentido, expresó que «la ley de responsabilidad fiscal prohíbe usar venta de activos para gastos corrientes y el Municipio, desde 2006 en la gestión de Pedro Planas, está adherido mediante ordenanza».

«La intendenta no pude decir que recaudó 15 millones de pesos por venta de tierras fiscales que fueron a parar a rentas generales, esto es un delito porque la ley de responsabilidad fiscal prohíbe utilizar esos fondos para gastos corrientes», remarcó.

«Ese dinero debe ser invertido en obras para el desarrollo de la comunidad como la reparación de los centros comunitarios, los espacios verdes, y todo lo que sea embellecimiento para la ciudad», añadió la concejal.

Por otra parte, Genoff dejó en claro que ella ha defendido lo que hizo Artero en la gestión anterior como el proyecto de Tierra para Todos, las tierras que fueron entregadas a los gremios y sindicatos, el fútbol barrial, entre otras cosas que se hicieron. «Hemos trabajado en conjunto para que las cosas salgan bien, pero en este tiempo observamos que la intendenta se ha rodeado de funcionarios que no la protegen y que la llevan a cometer serios ilícitos que como edil debemos controlar para que no se sigan cometiendo», concluyó.