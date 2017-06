Destacan previsión del Municipio ante la emergencia climática

Ayer, mientras atendía a muchos vecinos que se acercaron directamente a su despacho, incluso una de las familias evacuadas en uno de los CPS, por el desmoronamiento de su vivienda, Castillo hizo un balance de la situación que debió atravesar la ciudad este fin de semana.

Se registraron, de acuerdo a la información brindada desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad, más de 107 milímetros de agua caída, desde las 15 del día jueves hasta las 21 del sábado.

«Haciendo un resumen total hicimos más de 1100 asistencias a vecinos durante el fin de semana, mientras que si bien teníamos siete familias evacuadas, hoy quedan sólo tres, una de ellas no puede volver porque la casa se desmoronó, y otra tiene una medida judicial, que ya estaba en la Secretaría», señaló el funcionario del área de Desarrollo Social.

«Vamos a presentar en provincia los casos más urgentes. Y por eso estoy reunido con el intendente Adrián Maderna, para ver como resolvemos la situación y vamos dando solución a cada caso en particular, para que en la próxima lluvia no tengan que ser evacuados. Nosotros hacemos la prevención antes de la lluvia y después del temporal tenemos la gran demanda, por lo que está todo el equipo trabajando», apuntó más adelante.

«Ha llovido mucho más que la vez anterior, pero no tuvimos la cantidad de evacuados que tuvimos antes. Y es por una cuestión muy simple. Con el Plan Techos hicimos 40 intervenciones, más lo que hicimos con fondos municipales, por lo que estamos hablando de alrededor de 90 casos que ya no van a tener problemas de evacuación», y continuó «esto tiene que ver puntualmente con muchos mejoramientos habitacionales, que quizás no se han entregado formalmente, por cuestiones de agenda, pero se han realizado muchos. Se continúa trabajando arduamente en la construcción y reparación de cada uno de los mejoramientos, en los sectores más vulnerables de la ciudad.

Tiene que ver con eso, claramente, que no tenemos tantos evacuados. A pesar de que la situación es muy dura, y que los recursos no dan abasto, venimos trabajando muy bien y seguimos avanzando. Y vamos armando la lista de prioridades de acuerdo a cada caso». Detalló más adelante Castillo,

«la verdad que trabajamos muy bien. Todos los equipos del Municipio, trabajamos con cada una de las áreas. Para la gran cantidad de agua que cayó anduvimos muy bien, trabajando muchas horas. Pudimos suplir casi todas las demandas que tuvimos. Seguramente debe haber alguien al que no hayamos llegado, pero estoy seguro que no deben haber sido muchos», señaló posteriormente.

Finalmente, Héctor Castillo manifestó: «el balance general fue muy positivo. El Comité de Emergencia estuvo trabajando a pleno. Y cada vez se suma más gente a trabajar, por lo que estoy muy agradecido con la tarea realizada, ya sea por Territorial, Gobierno, Intendencia, y todos los sectores, que estuvimos al pie del cañón. Venimos castigados en esta gestión. Estamos haciendo historia por la cantidad de emergencias climáticas que nos están afectando», concluyó.