Municipalidad de Rawson destacó la asistencia coordinada a los vecinos ante las lluvias

A través de un comunicado, la Secretaría que encabeza Norma Cerrudo, en razón de la colaboración y la ayuda recibida durante la emergencia climática, agradeció a la Provincia del Chubut, al Ministerio de Familia y Promoción Social, Policía Federal Argentina, Policía del Chubut, Defensa Civil de la Provincia, Bomberos Voluntarios de Rawson, concejales Araceli Di Filippo, Federico González y Laura Nievas, Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Producción y Medio Ambiente, Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes.

Además, hizo extensivo el reconocimiento al Club de Amigos de la 4x4, asociaciones vecinales, Iglesia Evangélica Unión Pentecostal del barrio Río Chubut, Centro de Alabanza, Iglesia Jesucristo Fuente de Vida; y a las firmas comerciales por extender su horario comercial y la predisposición de atención: Ferretería Argentina, Polirubro San Cayetano, Forrajería Don Tulio y en particular al trabajo que realizó el personal de la Secretaría.

«El viernes a la tarde comenzamos a brindar ayuda a los vecinos, con alrededor de 70 asistencias, en tanto que el sábado, con el temporal mucho más fuerte: llegamos a casi 200 con entrega de nylon, leña y garrafas, colchones y frazadas», manifestó Cerrudo al hacer un balance de la tarea realizada. De la misma forma señaló que las zonas más afectadas fueron el Area 12, ex IAC y barrio Gregorio Mayo, con «cinco familias evacuadas que fueron llevadas a una iglesia en donde se las contuvo y pasaron la noche allí».

«Hace un tiempo se viene trabajando en conjunto con las distintas áreas y asociaciones en este tipo de planes de contingencia ante una emergencia, lo que hace más fácil el accionar cuando las situaciones son extremas; por eso es importante trabajar en prevención y mantener este grupo de trabajo», agregó la funcionaria.

Además agregó que, si bien desde el Servicio Meteorológico Nacional se anuncian lluvias para los próximos días, no serían de la magnitud del fin de semana, pero de todas formas la Municipalidad de Rawson se encuentra en alerta ante cualquier situación que se presente.