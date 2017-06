Ex empleados de la Pepsi expusieron a Maderna que fueron «engañados» por el gremio Sutiaga

La denuncia también fue remitida al gobernador Mario Das Neves.

Este fin de semana, los ex empleados se reunieron a solas con el intendente de Trelew (es decir, sin el gremio) para exponerle su versión de los hechos que terminaron con el despido de 48 trabajadores de la Pepsi, de 10, 20 y hasta 32 años de antigüedad. Los trabajadores agradecieron la ayuda de Maderna en la búsqueda de alternativas para reinsertarse en el mundo laboral.

ACCIONES LEGALES

Los 48 trabajadores despedidos ya habrían iniciado acciones legales contra la firma en reclamo de una indemnización justa. Negaron haber cobrado una indemnización del 120 por ciento, como sostuvo el subsecretario de Sutiaga Carlos Martín.

«Nos fuimos dando cuenta de que no sólo fuimos tratados como ignorantes por parte de la patronal, sino que el sindicato de Aguas y Gaseosa Sutiaga nos dejó total y absolutamente desprotegidos», sostienen los despedidos en la carta que describe cómo fueron ocurriendo los hechos desde que fueron despedidos hasta que firmaron un acuerdo entre partes.

También acusaron que la conducción gremial intentó evitar que los trabajadores se reunieran con Maderna el miércoles 31 de mayo. Revelaron que en esa reunión la conducción le planteó a Maderna que «iban a reclamar 5 millones de pesos a la compañía por el daño social causado, para conformar una supuesta cooperativa de trabajo».

En medio de la incertidumbre, ese mismo miércoles los despedidos consultaron al delegado de la Subsecretaría de Trabajo de Trelew, Luis Candia, quien les indicó que no habían actuado «porque el sindicato les informó que estaba todo en orden y bien liquidado», dijeron. La reunión con Candia fue gestionada por un dirigente de Luz y Fuerza.

Además, los ex empleados advirtieron sobre presuntas amenazas. «Nos empezaron a llegar rumores de gente que averiguaba por nuestras direcciones, y comenzamos a temer aún más por el bienestar y la seguridad de nosotros y los nuestros», dijeron en el escrito.

DESPUES DEL CIERRE

Los empleados advirtieron que el gremio nunca notificó a la Secretaría de Trabajo del cierre de la fábrica, aquel lunes 29 de mayo, y pasadas cuatro horas de la medida los citaron en la Mutual 10 de Abril, en Maipú y A.P.Bell, para «arreglar la indemnización». Indicaron que el martes a la 1 de la madrugada terminaron de liquidar las indemnizaciones y pidieron cinco días para depositar.

En aquella reunión participaron el secretario general de Sutiaga, Juan Levicoy, junto al subsecretario Carlos Martín, el abogado de Fataga, Nacarato, y de Sutiaga Trelew, Hugo Abraham, y en representación de la Pepsi, Javier Valfre, jefe de Seguridad Patrimonial, y Facundo Alecha de Recursos Humanos. Los trabajadores despedidos permanecían reunidos esperando el final de las negociaciones.

Los despedidos revelaron que momentos antes de firmar la indemnización, representantes de Fataga les pidieron «que arreglemos, que no levantemos la perdiz avisando a la Subsecretaría de Trabajo». «Nos entregaron un papel, el cual nos notificaba despedidos, un monto de la supuesta indemnización, y el compromiso de que firmábamos de acuerdo sin derecho a presentar futuras demandas», describieron.

Los ex empleados reconocieron que aquel lunes, en las instalaciones de Sutiaga, «firmamos llenos de presión, estresados, aterrados, confundidos, con miedo, con dudas, pero era nuestro sindicato el que nos decía que eso era lo correcto, y lo hicimos».

En ese contexto, los trabajadores sacaron a la luz que no sentían «ningún respaldo del gremio y tampoco entendían por qué no había intervenido el Estado». «Nos sentíamos desprotegidos, obviamente de parte de la patronal, de nuestro sindicato que en teoría defiende los derechos e intereses de los trabajadores, e incluso del Estado.

Nos costaba entender cómo podía ser posible que alguien venga, decida cerrar una fuente de trabajo genuina y nadie tome ninguna acción», concluyeron.