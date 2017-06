En la Terminal de Trelew hay 413 pasajeros varados desde el domingo

Los pasajeros reclamaban a las empresas de transporte una mejor atención o al menos permanecer dentro de las unidades calefaccionadas, debido a que algunos ómnibus habían dejado a sus pasajeros directamente en la Terminal aduciendo que realizarían la limpieza del mismo, y no regresaban al anden donde habían dejado a sus pasajeros.

No obstante, la emergencia que se inició el sábado, fue controlada por la Municipalidad local, que dispuso diversas medidas para que los 413 pasajeros que se encuentran esperando el momento para continuar viaje, puedan pasar las horas de la mejor forma posible. Tal es así que los organismos municipales como Desarrollo Social, a cargo de Héctor Castillo, y la Dirección de Transporte que dirige Alberto Eliceche, se pusieron a la cabeza de la situación y ayer por la tarde junto al secretario de gobierno, Eduardo «Laly» Maza, los funcionarios realizaron una reunión en la misma Terminal para efectuar un balance de la situación.

Maza dijo a EL CHUBUT que si bién «son las empresas las que deberían disponer del dispositivo para atender a sus pasajeros, respondiendo a directivas del intendente Maderna, estamos prestando toda la solidaridad que esta a nuestro alcance».

Ayer la Terminal ubicó en distintos puntos termos con cafe con leche, facturas y tortas fritas, mientras que una mesa de atención sanitaria a cargo de enfermeras, una odontóloga y un médico permanecen durante todo el día para atender a los niños y adultos que nesecitan medicamentos o controlarse la presión. También, los mas de cuatrocientos pasajeros fueron atendidos con cena en un restaurant de Trelew y también en un comedor comunitario. Anoche, mas de 60 mujeres con hijos eran trasladados a distintos albergues municipales para pasar la noche. Lo mismo harían con personas discapacitadas o aquellas que no se encuentren en condiciones de pasar la noche en el ómnibus.