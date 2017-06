Estela Hernández no será candidata a diputada y suena Ica Martínez como reemplazo del Valle

La precandidatura de Hernández, con el impulso del justicialismo de Comodoro, habría disparado una fuerte puja entre sectores valletanos de la Federación Peronista. Ayer hubo constantes cruces telefónicos entre dirigentes del Valle y Comodoro Rivadavia que hicieron tambalear la fórmula.

Al caer la tarde, sorpresivamente, la precandidatura de Juan Pablo Luque se había caído. Las negociaciones continuarán hoy feriado y esperan tener cerrada la fórmula mañana miércoles. Según trascendió extraoficialmente, Luque habría pensado en ser candidato testimonial para luego dejar su banca a Hernández o la candidata valletana que lo secunde.

El nombre de Estela Hernández habría provocado reacciones en el bloque del FPV, a cargo de Javier Touriñán, Blas Meza Evans y el sector de Carlos Eliceche. También habría habido fuertes cuestionamientos de Norberto Yauhar y José Salvador Arrechea, que entienden que Béliz está fuera de la Federación Peronista y pujan por incluir otros nombres.

Paralelamente, ayer al mediodía, el dirigente Alfredo Béliz convocó una reunión urgente de la Miguel Falcón en Trelew, en la que habría quedado sellado su lanzamiento hacia las Paso, ya sea dentro o fuera de la Federación Peronista.

En medio de este puja, la ex diputada buzzista, Ica Martínez, resurgiría como una alternativa de la Federación Peronista para ocupar el cupo femenino, que la legisladora Hernández, de la Miguel Falcón, dejó desierto.

HERNANDEZ SE DESMARCA

Por su parte, la diputada del FPV Hernández se desligó de los movimientos de piezas que venían pergeniando los justicialistas de Comodoro Rivadavia y dejó en claro que nunca recibió una propuesta formal. «No he tenido absolutamente ninguna comunicación con nadie, ni ninguna charla previa. Y estas cuestiones creo que merecen y ameritan charlas políticas importantes, y no las he tenido», dejó en claro Hernández por FM EL CHUBUT.

En principio, Hernández esgrimió que «nunca recibí una propuesta del presidente del PJ Chubut, Ricardo Mutio». También ratificó su apoyo a la candidatura de Alfredo Béliz por la agrupación Miguel Falcón, y se mostró enfocada en su gestión como diputada provincial del FPV.

«Hace 20 años que estoy dentro del Sindicato Empleados de Comercio y tengo una estructura de mi agrupación, la Miguel Falcón, en la cual obviamente tampoco hemos debatido ningún tema de estos», despejó la diputada del FPV.

EL ACUERDO QUE TAMBALEA

Desde el justicialismo valletano sostienen que el trasfondo de la candidatura de Hernández, obedecía a un supuesto acuerdo entre el intendente Carlos Linares, y el propio Alfredo Béliz, que habría provocado cortocircuitos al interior de la Federación Peronista.

Al parecer, el acuerdo consistía en que el viceintendente Juan Pablo Luque encabezaría la fórmula de la Federación Peronista de manera testimonial, y por ende su compañera, Estela Hernández, ocuparía una banca en el Congreso en caso de lograr entrar.

Pero esto habría generado una fuerte resistencia en los sectores del Valle que lideran Norberto Yauhar, Carlos Eliceche y José Salvador Arrechea, entre otros dirigentes que no tendrían ninguna intención de promover a una candidata de Alfredo Béliz.

Según trascendió, en el transcurso de las negociaciones, Eliceche, Yauhar y Arrechea habrían intentado convencer a Béliz de que acepte incluir como compañera de fórmula de Luque a una de las candidatas del Valle que ellos proponen (Ica Martínez suena entre las posibilidades).

BELIZ SIGUE ADELANTE

Según las fuentes, Béliz estaría midiendo bien en el Valle, y está decidido a participar en la interna del PJ ya sea por dentro o por fuera de la Federación Peronista. No obstante, en las reuniones con la Federación habrían acordado en que encabece la fórmula un candidato de Comodoro Rivadavia, para competir con el vicegobernador Mariano Arcioni, del frente Chubut Para Todos, y con el radical Gustavo Menna, de Cambiemos.

En ese escenario, la agrupación de Béliz habría propuesto a Estela Hernández, confiando en que una buena performance en la elección le permitiría ocupar una banca en Diputados. De esta manera, Luque traccionaría votos en Comodoro Rivadavia y luego regresaría a la viceintendencia junto con Linares, donde concentra su principal capital político.