Más de una decena de escuelas rurales del Chubut adelantarían las vacaciones

Es por ello que «hemos hecho la evaluación por aquellos chicos que por el fin de semana han vuelto a sus hogares. Con la suspensión de actividades más el feriado de mañana (por hoy 20 de junio) e incertidumbre del miércoles, es probable que haya entre 10 y 12 establecimientos rurales donde adelantaremos el período de vacaciones y se queden en sus casas», sostuvo el ministro.

PROMESA DE LA BANDERA

Por otra parte y atento a que la situación de emergencia obligó a la suspensión de actividades escolares ayer en la Meseta y la Cordillera, Castán indicó que hoy 20 de junio, día en que los chicos de cuarto grado realizan su promesa a la Bandera, los establecimientos que estén en condiciones concretarán la realización del acto, «y en caso de no poder realizarlo lo harán los días subsiguientes».

SIGUE EL FRIO

Lejos de estar superada la situación de emergencia, el propio Gobierno cuenta con información que las nevadas volverían sobre el fin de semana y seguirán las bajas temperaturas. Por ello, Castán fue consultado por la prensa sobre la situación en cuanto a la calefacción en las escuelas.

En la Cordillera y la Meseta «hay escuelas que no hace falta acceder porque la comunidad convive allí, pero hemos visto que por ahí la reserva de víveres, provisión de leña y gas ameritaba la suspensión para atender al daño general que le produce a la localidad y no en el particular de la escuela», detalló el ministro de Educación.

«Ahora tenemos una reunión con Coordinación de Gabinete por el reclamo a YPF Gas para que más allá de la accesibilidad, el aprovisionamiento sea con la premura de la demanda y necesidad que venimos reclamando», agregó.

Por otra parte, la situación ayer en las escuelas del Valle fue, dentro del fenómeno, de normalidad, aunque algunos establecimientos fueron afectados por el ingreso de agua.