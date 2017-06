Cristina Kirchner lanza Unidad Ciudadana en un acto en Sarandí

La incógnita política es si la ex presidenta anunciará su postulación a una banca nacional durante el acto en Avellaneda o si esperará hasta el sábado próximo, día en el que vence el plazo para inscribir a los candidatos.

El peronismo de la provincia de Buenos Aires se lanzó de lleno a la campaña electoral con vistas a las PASO de agosto y las elecciones legislativas de octubre con actos y cruces entre candidatos como Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo, Mario Ishii y hasta el duhaldismo que el lunes inscribió su lista para participar de la interna del PJ bonaerense.



No obstante las negociaciones internas siguen, unas encaminadas a lograr la unidad entre el espacio kirchnerista y Randazzo, aunque desde ese sector descartaron que se arribe a un acuerdo.



Por su parte, el intendente de José C Paz, Mario Ishii, lanzó su línea interna "Lealtad y Dignidad" desde donde va a competir en las PASO de agosto dentro del Frente Justicialista y criticó duramente a la ex presidenta por haberse ido del PJ para conformar un frente electoral sin el justicialismo, al que "lo usaron y lo dejaron, se lo dejaban a cualquiera", se quejó.



En tanto, el duhaldismo presentó la lista Justicia y Dignidad Peronista para competir en las PASO del PJ bonaerense. El secretario de Eduardo Duhalde, Omar Gadea, informó a Télam que la lista se anotó en la sede partidaria de Matheu 130 para presentar precandidatos a senadores y diputados nacionales y provinciales, concejales y consejeros escolares.