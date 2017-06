Sastre: "La Patria no se construye sólo con palabras, sino que requiere de lo mejor de nosotros"

En tal oportunidad, el Jefe Comunal destacó: “Jurar lealtad es para ustedes el primer gesto de amor hacia la patria, es un sentimiento. Felicidades a las familias de estos alumnos aquí presentes y a los cerca de 2000 que prometen lealtad en toda la ciudad, que no nos llenarán de orgullo, seguros de que así sumamos patria, sumamos gestos, sumamos lealtad”. Además, subrayó que “lealtad es no darle la espalda ni a las personas, ni a las causas. Es no mirar para el costado, es ser responsable en los dichos y en los hechos. Porque en ello está la patria construida con nuestras manos y principios. La patria no se construye sólo con palabras, sino que requiere de lo mejor de nosotros”.



La enseña patria fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 por Manuel Belgrano, su creador, quien nos legó su mañana: libertad e independencia, dos grandes bienes por los que luchó durante toda su vida. La ceremonia de hoy fue momento de homenaje a un hombre de principios que se fortalecían a cada paso. Franqueza, dignidad y una vida plena de fervor patriótico fueron los motores que lo llevaron a buscar siempre la unión con sus hermanos.



En el acto, en el que se conmemoró el Día de la Bandera, estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales, concejales, representantes de distintas instituciones, docentes, directivos y familiares así como vecinos de la comunidad. Asimismo, participaron miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con asiento en la ciudad.



En su discurso, Ricardo Sastre resaltó que se trata del símbolo más sagrado de un país que estimula el sentido de pertenencia, identidad y orgullo. En relación con esto, destacó: “Cuando tenemos la oportunidad de izarla hacia un cielo interminable, sentimos palpitar las hazañas, los sacrificios, la historia.

En esa, nuestra Bandera, ondean los principios y las convicciones de quienes la honraron peleando y muriendo para defender a la patria. A esa Bandera, creada por Belgrano, venimos hoy a prometerle lealtad; orgullosos de ratificar el compromiso inquebrantable de nuestro espíritu patriótico. Hablo de lealtad y a ustedes, alumnos que hoy van a prometerla, les pido en este simbólico día que, a cada momento, cumplan con este juramento de lealtad asumiendo el compromiso de llevar a la patria al lugar que soñaron nuestros héroes y al que estoy seguro también sueñan todos ustedes”.

Posteriormente, Sastre aseveró: “Cuando les pido lealtad es no darle la espalda ni a las personas, ni a las causas. Es no mirar para el costado, es ser responsable en los dichos y en los hechos. Porque en ello está la patria construida con nuestras manos y principios. La patria no se construye sólo con palabras, sino que requiere de lo mejor de nosotros”.



El Intendente añadió: “Vamos a cumplir con nuestras responsabilidades actuales, pero sabemos que serán las generaciones futuras, ustedes, las que le darán el empujón final para alcanzar todas las metas. Sepan que jurar lealtad a la Bandera es para ustedes el primer gesto de amor hacia la patria; es un sentimiento. Felicidades a las familias de estos 300 alumnos aquí presentes y a los cerca de 2000 que prometen lealtad en toda la ciudad.



“Felicidades ciudad de Puerto Madryn, porque aquí en esta ciudad, se juntarán en un sí prometo las voces de 2.000 niños que no nos llenarán de orgullo, seguros de que así sumamos patria, sumamos gestos, sumamos lealtad”, finalizó.



También hicieron uso de la palabra alumnos representantes de las tres escuelas anfitrionas. Martín Manqui y Javier Jerez lo hicieron por la Municipal Nº 1 “Víctor Morón”, quienes expresaron: “Desde que Manuel Belgrano creó la Bandera, el mundo sabe que existimos como pueblo libre y nosotros sabemos que esos colores son nuestros y nos representan como nación. Por eso, siempre que la veo flamear siento orgullo en mi pecho y me llena el corazón. En este día tan especial prometemos amarte, ser valientes para respetarte y defenderte siempre”.



Luego, fue el turno de Milagros Tapia y Morena Moisés de la Escuela Municipal Nº 3 “Celina Balán de Padilla”. Ellas sostuvieron: “Nuestra Bandera, la que izamos cada día en nuestras escuelas, es el símbolo que nos representa y une como argentinos; es respeto y comprensión; es solidaridad y esfuerzo compartido. Al hablar de la Bandera estamos rindiendo homenaje a su creador, el general Don Manuel Belgrano. Patria y bandera son palabras que se unen y tienen un significado que se complementa”.

Luego, enfatizaron: “Patria es de cada uno de nosotros, pero es de todos y se construye cada día aportando esfuerzo y valentía, es el esfuerzo de muchas manos que quieren progresar. Hoy, todos los niños de cuarto grado, en escuelas de todo el país, prometemos lealtad a la Bandera, que no significa lealtad a un paño, sino asumir un compromiso con sus propios compañeros, con sus padres y con todos los argentinos. Estamos tomando la responsabilidad de amar a la patria y a la Bandera. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño, yo trabajaré para que seas grande y sigas flameando en libertad”.

Por último, habló Guadalupe Cruz de la Escuela Provincial Nº 152 “Armada Argentina”. La estudiante refirió: “Nuestra Bandera sale a pasear en los festejos, se agita con pasión en el fervor y reposa a media asta en el luto. Belgrano sabía que la patria iba a necesitar una Bandera, la soñó blanca y celeste como el cielo de esta patria grande, cuyas fronteras se perdían en el mar. Hay una huella que nos une, un símbolo que más allá de ser nuestra Bandera, debe ser el espejo de nuestra identidad, queda en nosotros que ella mantenga su significado y afiance el sueño común de país unido por su gente. Hoy vamos a prometer estudiar, respetar y trabajar para que mi Bandera pueda flamear, en esta gran Argentina, donde exista el respeto y la igualdad”.





Durante el encuentro, se concretó la tradicional bendición e imposición de banderas a instituciones locales. Para ello, se convocó al padre Jesús María Henao Vargas de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

El Intendente entregó las enseñas patrias ya bendecidas a las autoridades del Centro de Desarrollo Infantil Nº 1 2401 "Piedra Libre", Centro de Desarrollo Infantil Nº 2 2405 “Paraíso de Colores”, Centro de Desarrollo Infantil Nº 8 2408 “Acuarela”, Biblioteca Municipal “Domingo Faustino Sarmiento”, Puerto Madryn Tenis Club, Asociación Docentes Provinciales Jubilados de Puerto Madryn, Asociación Civil sin fines de lucro Paso del Sol y la sede salteña. En cada caso, fueron recibidas por sus abanderados y escoltas.



Para finalizar, los alumnos promesantes -dirigidos por el profesor René del Pueche- interpretaron “Canción para que mejore mi patria” del profesor Alberto Murillo mientras agitaban banderitas celestes y blancas.



El cierre estuvo a cargo del ballet Infanto Juvenil municipal, cuyos integrantes interpretaron una suite del primer acto del ballet “Giselle” con música de Adolphe Adam y coreografía original de Jules Perrot y Jean Corrali. La dirección estuvo a cargo de Patricia Rodríguez Tosti.



Cabe destacar la presencia y participación del ensamble compuesto por Martín Martínez y Lito Morini en guitarra y Agustín Urrutia en piano, profesores de la Subsecretaría de Gestión Cultural y del cantante Franco Reynoso del grupo Nativo. Además del desempeño de las intérpretes de Lengua de Señas en la ceremonia.