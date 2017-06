Riquelme le contestó a Tevez y a Maradona

Justo en el día que se cumplen diez años de la última Copa Libertadores lograda por Boca con Juan Román Riquelme como gran figura, el máximo ídolo de la historia del club volvió a dar declaraciones a la prensa y evitó las polémicas luego de las críticas de Carlos Tevez y Diego Maradona en estos días.

“Yo no fui compañero de Tevez en Boca. Lo conozco desde muy chiquito, me parece un buen chico y no puedo decir nada más“, comentó Román en Fox Sports luego de aclarar que no había escuchado las declaraciones de Carlitos pero que sus amigos le habían contado.

“Si el club tiene 6 Copa Libertadores y mis compañeros me hicieron ganar 3 creo que tan mal no le hecho al club“, agregó sobre las palabras del Apache que había asegurado que sus críticas al plantel y los halagos para River le hacían mal a Boca.

Con respecto a Maradona, con quien mantiene una disputa personal desde la época de Diego como entrenador de la Selección Argentina, fue mucho más tajante: “No me interesa lo que dice, cambio de canal. No sé lo que dijo y no me interesa lo que dijo”.